Шмигаль анонсував оновлення в системі закупівель для армії з обов'язковою публікацією цін на продукти й товари
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що буде створено нову систему, згідно з якою публікуватимуться ціни на продукти та товари, що закупаються для армії
Про це очільник уряду пише у телеграмі.
Нарада проводилась спільно з Міноборони, Мінекономіки, Держаудитслужбою, СБУ та ДБР, для реалізації було створено робочу групу, якою керуватиме міністр економіки. Група розгляне питання можливості створення окремого розділу в Prozorro для військових потреб.
"Доручив розробити оновлену систему, яка збалансує дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями для армії. Обов'язковим елементом такої системи має стати публікація цін на продукти й товари", - йдеться у повідомленні.
- Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.
- Після цього комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликав на своє засідання керівництво Міноборони.
- У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.
- У НАБУ розповіли, що бюро було відомо про можливі зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових іще до публікацій в ЗМІ, слідство триває.
- Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який раніше подав заяву про відставку.
- Також було звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького: його пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ.
- 25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив про підтримку часткового відкриття реєстрів про закупівлі МО, також планується реформувати систему харчування ЗСУ.
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