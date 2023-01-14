Українці підтримали петицію про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ

Про це йдеться у розділі Електронні петиції на сайт Офісу президента.

Петиція № 22/175552-еп із закликом до Володимира Зеленського звернутись до Верховної Ради, щоб та розглянула законопроєкти про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ, набрала необхідну кількість голосів.

У тексті зазначається, що представники ОПЗЖ є адептами "русского міра", які перефарбувалися і реінкарнувалися з колишньої Партії регіонів. З 2014 року і до початку повномасштабного вторгнення Росії вони активно пропагували і просували інтереси Кремля, займались колабораційною діяльністю та відкрито готувались зустрічати з квітами окупантів, щоб стати на чолі маріонеткового проросійського уряду, якби ворогам вдалося "взяти Київ за три дні".

Зараз парламентарі та інші депутати від ОПЗЖ або втекли за кордон, або чекають повторного наступу російських військ на Київ, щоб на багнетах окупантів стати владою. Майже рік точиться велика війна – і зрадникам не місце у владі. Віктор Медведчук та Володимир Сальдо до цього часу мають мандати депутатів. Це неприпустимо. Необхідно терміново виносити на голосування законопроекти та постанову і позбавляти зрадників мандатів", – йдеться в петиції.

Петиція була оприлюднена 9 січня і на момент публікації матеріалу набрала понад 28 тис. підписів, при необхідних 25. Тепер її має розглянути президент України.

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада конституційною більшістю позбавила мандатів депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

До того Зеленський позбавив їх громадянства України.

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