Нам потрібна жорстка люстрація проросійських політиків
У парламенті група депутатів зареєструвала законопроєкт скерований, на перший погляд, проти проросійських політиків
Але виглядає так, що цей закон можуть прийняти, щоб потім його скасувати.
Суть закону така: заборонити всім членам заборонених у 2022 році проросійських партій займати будь-які посади, якщо вони знаходилися в цих партіях 16.01.14 року (дата прийняття диктаторських законів Януковича).
Чому цей проєкт поганий?
Перш за все, він неконституційний і точно рано чи пізно буде оскаржений, а відтак, його скасують.
Перш за все, проєкт неконституційний і точно рано чи пізно буде оскаржений, а відтак, його скасують
По-друге, і це більш важливо зараз, держава не зможе провести таку масштабну люстрацію. Ми знову повторимо "подвиг" люстрації 2014 року.
Читайте також: Очікування позитивних змін — головна емоція українців
Нам точно потрібно проводити дуже жорстку люстрацію проросійських політиків. Але люструвати потрібно 5-10 тисяч чиновників і політиків. Більше — ми просто не зможемо. Але кожен, хто потім захоче щось говорити про Росію і російську мову, має знати, що в політику він не попаде ніколи.
Нам точно потрібно проводити дуже жорстку люстрацію проросійських політиків. Але люструвати потрібно 5-10 тисяч чиновників і політиків. Більше — ми просто не зможемо. Але кожен, хто потім захоче щось говорити про Росію і російську мову, має знати, що в політику він не попаде ніколи
Насправді жорстка люстрація невеликої кількості політиків та аудит антикорупційної політики держави — це основа нашого майбутнього. Без цього ми виграємо війну і програємо відбудову. Навіть, якщо на нас з неба впадуть поки міфічні 750 млрд доларів плану Маршала.
На жаль, навіть зараз, навіть в таких чутливих питаннях, перемагає хайп.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.08
Купівля 38.08Продаж 38.84
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.05
- Актуальне
- Важливе