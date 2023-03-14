Але виглядає так, що цей закон можуть прийняти, щоб потім його скасувати.

Суть закону така: заборонити всім членам заборонених у 2022 році проросійських партій займати будь-які посади, якщо вони знаходилися в цих партіях 16.01.14 року (дата прийняття диктаторських законів Януковича).

Чому цей проєкт поганий?

Перш за все, він неконституційний і точно рано чи пізно буде оскаржений, а відтак, його скасують.

Перш за все, проєкт неконституційний і точно рано чи пізно буде оскаржений, а відтак, його скасують

По-друге, і це більш важливо зараз, держава не зможе провести таку масштабну люстрацію. Ми знову повторимо "подвиг" люстрації 2014 року.

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Нам точно потрібно проводити дуже жорстку люстрацію проросійських політиків. Але люструвати потрібно 5-10 тисяч чиновників і політиків. Більше — ми просто не зможемо. Але кожен, хто потім захоче щось говорити про Росію і російську мову, має знати, що в політику він не попаде ніколи.

Нам точно потрібно проводити дуже жорстку люстрацію проросійських політиків. Але люструвати потрібно 5-10 тисяч чиновників і політиків. Більше — ми просто не зможемо. Але кожен, хто потім захоче щось говорити про Росію і російську мову, має знати, що в політику він не попаде ніколи

Насправді жорстка люстрація невеликої кількості політиків та аудит антикорупційної політики держави — це основа нашого майбутнього. Без цього ми виграємо війну і програємо відбудову. Навіть, якщо на нас з неба впадуть поки міфічні 750 млрд доларів плану Маршала.

На жаль, навіть зараз, навіть в таких чутливих питаннях, перемагає хайп.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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