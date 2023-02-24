Ми вирішили поки не ставити політичних питань, які з нашої точки зору, наразі, більше виглядають, як спекулятивні, і зосередимося, перш за все на соціальній, економічній та психологічній ситуації в Україні.

Перше дослідження, яке щойно провели — саме про психоемоційний стан суспільства. Якщо спробувати його схарактеризувати однією фразі: то це тривога і віра в позитивні зміни.

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Кілька важливих цифр:

70% вважає, що їхній фізичний стан покращився або не змінився, і лише тридцять каже, що погіршився за останній місяць.

Очікування позитивних змін — це головна емоція для 61% українців. І це один з найважливіших психологічних балансирів для всього суспільства. Поки ми дивимося в майбутнє з оптимізмом, доти ми непереможні

Натомість в психоемоційному стані картина значно гірша: 41% говорить, що за місяць ситуація погіршилася. І тут, ми маємо одну серйозну проблему: про погіршення психоемоційного стану, перш за все, говорить молодь у віці 18-35 років. А найменше, про погіршення психоемоційного стану говорять люди у віці 51+.

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Важливо, що цю проблему з молоддю взагалі ніхто наразі не проговорює вголос, а про спроби пом‘якшення цієї проблематики мова взагалі не йде.

Якщо ж говорити, про майбутнє, то очікування позитивних змін — це головна емоція для 61% українців. І це один з найважливіших психологічних балансирів для всього суспільства. Поки ми дивимося в майбутнє з оптимізмом, доти ми непереможні.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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