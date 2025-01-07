Персональних санкцій для Портнова забагато не буває
Наші любі стратегічні опоненти призначають смотрящіх і подсматрівающих за українською владою від самого проголошення незалежності
Можна створити скільки завгодно нових антикорупційних органів, і скільки завгодно провести медійних розслідувань. Але поки особа, схожа на Андрія Портнова, має вирішальний вплив на рішення деяких судів, у нас не буде ані судової реформи, ані помітного просування у боротьбі з корупцією.
Як це відбувається? (оцінювальне судження) Існує неформальна мережа, побудована на заносі грошей, впливі на кадрові рішення і наявному на кожного її учасника компроматі. Кінці цієї мережі ведуть до наших любих стратегічних опонентів, які призначають смотрящіх і подсматрівающих за українською владою від самого проголошення незалежності.
Також, варто пригадати:
- участь Портнова у виборчій кампанії 2009 року, коли він за документами працював у штабі Тимошенко, але фактично сприяв провалу її виборчої кампанії. У вас у програші ЮВТ досі винні противсіхи (тм)? А у мене — свідоме шкідництво штабних, які фактично працювали на перемогу Януковича.
- причетність Портнова до ряду забудовних проєктів у м.Київ, які дуже негативно сприймаються міською громадою. Але негатив від них переноситься на міську владу. Який Портнов? Де Портнов? "Століца груп" (тм) це не він. Але свитка його висить. Там є цілий ряд афілійованих осіб.
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Потім будемо дивуватись, хто ж нам зніс історичні пам'ятки, і хто поставив на їхньому місці ЖК з триметровими парканами, за організацією простору схожі на концтабори у Мордорі. І чому за цими парканами живуть деякі судді, що теоретично могли б зупинити незаконну забудову.
Оцінювальне судження - 2. Якби в Київ все-таки зайшли окупанти, їм було б зручно там жити. Все, як вони люблять у Московії. Рідний неймінг на честь московських письменників, рідний колючий дріт, турнікети та обшуки на вході в житлову зону...
Тому — персональних санкцій для осіб, зовні схожих на Портнова, забагато не буває. Більше санкцій, хороших і різних.
Про автора. Віктор Пушкар, соціальний психолог
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