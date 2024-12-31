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OPINION

Петиція проти Портнова: чому я не підпишу її

Сергій Марченко
31 грудня, 2024 вiвторок
14:00
Погляд

Я не буду просити підписати петицію проти Портнова, бо вважаю її шкідливою

Зміст

Багато хороших людей захопилися чужою грою з тими санкціями, забувши, що санкції України – це жалюгідна піарна імітація справжньої спокути. 

Я розумію, коли санкції на чужих громадян накладають США. Коли фігуранти за межами американської юрисдикції, то хоч бізнес у всьому світі їм ускладнять. 

Але який сенс накладати санкції на своїх громадян? Якщо громадянин порушив закон, його має судити суд і призначити покарання. І тут принципово, що карати мають не Єрмак, не Татаров, не Зеленський, а суд. 

Ще одна принципова річ – міра покарання не може бути зменшена. За серйозні злочини фігурант має бути позбавлений волі, а не кишенькових грошей. Введення санкцій замість позбавлення волі – це с*анина в очі під виглядом правосуддя.

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У нас вже були санкції проти олігархів, контрабандистів, партнерів російських бізнесів. Який результат? Нульовий. Ніхто не сидить, всі продовжують заробляти гроші на своїх мутках і ходити на Банкову. 

Тому я не підтримую санкції проти Портнова. Це не покарання, а імітація покарання. Боротися за санкції проти Портнова – це як боротися за покарання вбивці різками. 

У кримінальному кодексі України є стаття 111 - державна зрада. В умовах воєнного стану відповідальність від 15 років ув'язнення до довічного. 

Буде справедливо, якщо замість іграшкових санкцій суд дослідить цього пана на предмет 111 ст. КК України і, в разі доведення вини, призначить відповідне покарання. 

Портнов, як і всі посіпаки Януковича/Путіна, має нести реальну, а не бутафорську відповідальність за свою діяльність. 

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Кримінал
Україна
політика
журналісти
державна зрада
колаборанти
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