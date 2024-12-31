Петиція проти Портнова: чому я не підпишу її
Я не буду просити підписати петицію проти Портнова, бо вважаю її шкідливою
Багато хороших людей захопилися чужою грою з тими санкціями, забувши, що санкції України – це жалюгідна піарна імітація справжньої спокути.
Я розумію, коли санкції на чужих громадян накладають США. Коли фігуранти за межами американської юрисдикції, то хоч бізнес у всьому світі їм ускладнять.
Але який сенс накладати санкції на своїх громадян? Якщо громадянин порушив закон, його має судити суд і призначити покарання. І тут принципово, що карати мають не Єрмак, не Татаров, не Зеленський, а суд.
Ще одна принципова річ – міра покарання не може бути зменшена. За серйозні злочини фігурант має бути позбавлений волі, а не кишенькових грошей. Введення санкцій замість позбавлення волі – це с*анина в очі під виглядом правосуддя.
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У нас вже були санкції проти олігархів, контрабандистів, партнерів російських бізнесів. Який результат? Нульовий. Ніхто не сидить, всі продовжують заробляти гроші на своїх мутках і ходити на Банкову.
Тому я не підтримую санкції проти Портнова. Це не покарання, а імітація покарання. Боротися за санкції проти Портнова – це як боротися за покарання вбивці різками.
У кримінальному кодексі України є стаття 111 - державна зрада. В умовах воєнного стану відповідальність від 15 років ув'язнення до довічного.
Буде справедливо, якщо замість іграшкових санкцій суд дослідить цього пана на предмет 111 ст. КК України і, в разі доведення вини, призначить відповідне покарання.
Портнов, як і всі посіпаки Януковича/Путіна, має нести реальну, а не бутафорську відповідальність за свою діяльність.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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