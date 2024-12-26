Медіарух закликав Зеленського застосувати санкції РНБО щодо Андрія Портнова

Про це йдеться в заяві Медіаруху, яку опублікував "Детектор Медіа".

Медійники висловили занепокоєння тим, що українські суди неодноразово задовольняли позови екснардепа Андрія Портнова проти медіа та громадських організацій. Це відбувається попри наявність серйозних підстав для критичного ставлення до його діяльності.

"Незважаючи на численні журналістські розслідування, які свідчать про можливий збережений вплив Андрія Портнова на судову систему України, жодних санкцій щодо нього Україною досі не було запроваджено", - йдеться у заяві.

Керівниця відділу розслідувань hromadske і представниця Медіаруху Ярослава Вольвач уже подала на розгляд Кабінету Міністрів України петицію із закликом застосувати санкції РНБО до Андрія Портнова.

"Я би хотіла оприлюднити текст петиції на сайті Президента, утім, на жаль, там чотири рази відмовились публікувати мою петицію, посилаючись на її "невідповідність встановленим вимогам". Натомість в уряді аналогічний текст чомусь визнали таким, що відповідає усім нормам", - зазначила журналістка.

Медіарух підтримує цю петицію і закликає Володимира Зеленського винести на розгляд РНБО пропозиції щодо запровадження санкцій проти Портнова. У разі відмови – просить надати суспільству обґрунтовані пояснення причин такого рішення.

Окрім цього, учасники Медіаруху звернулися до голови Верховного Суду та Вищої ради правосуддя із проханням забезпечити прозорість і неупередженість у розгляді справ, пов’язаних із публічними особами, зокрема, Андрієм Портновим.

"Просимо провести перевірку суддівських рішень у цих справах на предмет їх відповідності стандартам правосуддя та суддівської етики. Будь-який можливий вплив на судову систему, зловживання або порушення стандартів правосуддя мають бути розслідувані, відповідно оцінені і негайно припинені", - йдеться у заяві.

Що відомо про Андрія Портнова

Андрій Портнов був першим заступником глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича. 2018 року він керував проросійським телеканалом NewsOne, активно намагався дискредитувати Революцію Гідності та проєвропейські реформи в Україні. Також просував антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.

У грудні 2021 року уряд США запровадив санкції проти Портнова та Фонду Андрія Портнова. Обмеження передбачають заборону на в’їзд до США та блокування всіх фінансових активів підсанкційної особи в американських банках. Портнова внесли до переліку підсанкційних осіб за "актом Магнітського" – у таких списках перебувають високопосадовці, причетні до порушення прав людини та масштабної корупції.

За даними "Схем", Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року через пропускний пункт у Закарпатській області.

У лютому 2024 року стало відомо, що Портнов через суд вимагає прибрати його з Реєстру зрадників і виплатити 250 тис. грн компенсації. А 10 вересня рух ЧЕСНО повідомив, що Печерський райсуд задовольнив цей позов. Рух додав, що подаватиме апеляцію.