Портнов виграв суд проти "Чесно" щодо вилучення його з Реєстру зрадників, але рух подаватиме апеляцію
Печерський райсуд задовольнив позов колишнього заступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова проти руху "Чесно" щодо вилучення його з Реєстру зрадників
Про це йдеться у повідомленні на сайті руху.
Рішення ще не набрало законної сили, тож "Чесно" подаватиме апеляцію.
Портнов вимагає видалити його профіль з Реєстру зрадників, а також виплатити йому чверть мільйона гривень компенсації. Це одна з найбільших фінансових вимог за його позовами до різних організацій, зазначає "Чесно".
"Ми бачимо спробу масштабного тиску на українські громадські організації та медіа. Цікаво, що всі рішення, винесені Печерським судом за позовами Портнова, не на користь журналістів та активістів. "Чесно" буде відстоювати свою позицію в апеляції та захищатиме свободу слова", – прокоментувала лідерка руху Віта Думанська.
У "Чесно" нагадали, що Андрій Портнов позивався до низки ЗМІ та громадських організацій щодо захисту честі та гідності, й Печерський районний суд неодноразово ставав на бік політика.
- Ексзаступник голови адміністрації Януковича втік з України у червні 2022 року.
- Про те, що Портнов через суд вимагає прибрати його з Реєстру зрадників і виплатити 250 тис. грн компенсації, стало відомо у лютому 2024 року.
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