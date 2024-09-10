Портнов виграв суд проти "Чесно" щодо вилучення його з Реєстру зрадників, але рух подаватиме апеляцію

Про це йдеться у повідомленні на сайті руху.

Рішення ще не набрало законної сили, тож "Чесно" подаватиме апеляцію.

Портнов вимагає видалити його профіль з Реєстру зрадників, а також виплатити йому чверть мільйона гривень компенсації. Це одна з найбільших фінансових вимог за його позовами до різних організацій, зазначає "Чесно".

"Ми бачимо спробу масштабного тиску на українські громадські організації та медіа. Цікаво, що всі рішення, винесені Печерським судом за позовами Портнова, не на користь журналістів та активістів. "Чесно" буде відстоювати свою позицію в апеляції та захищатиме свободу слова", – прокоментувала лідерка руху Віта Думанська.

У "Чесно" нагадали, що Андрій Портнов позивався до низки ЗМІ та громадських організацій щодо захисту честі та гідності, й Печерський районний суд неодноразово ставав на бік політика.