Андрій Портнов втік з України у червні, — Схеми

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Розслідувачі з проєкту "Схеми" стверджують факт виїзду Портнова за кордон, посилаючись на три незалежні одне від одного джерела.

За даними джерел, Портнов виїхав у сусідню Угорщину через пункт пропуску для автомобільного сполучення "Чоп (Тиса)".

Журналісти звернулися з інформаційним запитом у Держприкордонслужбу України з проханням пояснити, на яких підставах 48-річний Андрій Портнов покинув територію України під час дії обмежень для виїзду чоловікам призовного віку.

Адміністрація Держприкордонслужби у відповіді на запит «Схем» повідомила, що не надасть відповіді, оскільки "зміст запиту стосується надання персональних даних, що регламентується Законом України "Про захист персональних даних".

Також журналісти "Схем" звернулись із запитом до СБУ з проханням повідомити, чи досліджують у службі діяльність Андрія Портнова, зокрема його зв’язки з Російською Федерацією. Редакція оприлюднить відповідь, щойно вона надійде.

5 липня журналісти "Схем" оприлюднили дані супутників, що підтверджують, що Росія вивозить крадене українське зерно в Туреччину.

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