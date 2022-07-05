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Дані супутників підтверджують, що Росія вивозить крадене українське зерно в Туреччину, – "Схеми"

5 липня, 2022 вiвторок
02:07
Економіка Журналісти знайшли докази продажі українського зерна Туреччині

Незважаючи на запевнення влади Туреччини, що країна не купує у Росії українське зерно з окупованих територій, стали відомі докази зворотнього

Про це повідомляє проєкт "Схеми" на "Радіо Свобода".

Деталі: Окупанти вимикають радари на суднах, якими вивозять українське зерно з Криму в турецькі порти, але цей систематичний процес регулярно потрапляє на знімки з супутника, йдеться в розслідуванні.

Журналісти також публікують супровідні документи на зерно, яке великими партіями імпортує Туреччина – походження товару в них зазначене як "Крим, Росія". Зерно вантажиться в порту "Авліта" (Севастополь), куди його звозять з тимчасово окупованих територій, зокрема Херсонської та Запорізької областей.

На прикладі двох суден – російського та сирійського – журналісти показали, як балкери регулярно заходили в підсанкційний порт Севастополя, де через термінал "Авліта" завантажувались зерном, а потім прибували до Туреччини і там розвантажувались. Під час входження в кримський порт балкери вимикають радари, тому їх неможливо відстежити через системи моніторингу суден, такі як Marine Traffic або Equasis. Але їм не вдається "сховатись" від супутника, який з космосу фіксує перебування та завантаження суден у кримській "Авліті".

Одне з таких суден – "Михайло Ненашев" під російським прапором. Журналісти наводять докази трьох його рейсів з порту в Криму до портів Туреччини. 15 квітня супутник Planet Labs зафіксував цей балкер біля "Авліти". Через виключені протягом трьох днів радари, судно лишалось "непомітним" для системи офіційного моніторингу суден Marine Traffic. Водночас цей сервіс зафіксував, що до заходу в кримський порт воно було "в баласті" – тобто порожнім. А після – вже завантаженим. 22 квітня "Михайло Ненашев" став у турецький порт Деріндже. За чотири дні система зафіксувала, що балкер – розвантажився.

Ще один рейс до Туреччини "Ненашев" виконав у травні. 25 травня супутник Planet Labs показав його біля "Авліти". 26 травня балкер вийшов в море і увімкнув радари, ставши "помітним" для моніторингу Marine Traffic. Цей же сервіс зафіксував вантаж на його борту. 30 травня "Ненашев" дістався турецького порту Іскендерун.

За тиждень балкер повторив свій шлях, вийшовши з Туреччини порожнім. Зайшов в акваторію Чорного моря і взяв курс нібито на якірну стоянку "Кавказ" у Керченській протоці, вимкнувши радари. Але 14 червня супутник зафіксував його біля "Авліти". Того дня його трюми були порожніми, а в наступні – завантажені зерном.

18 червня балкер "Ненашев" з’явився на радарах в районі Керченської протоки і взяв курс на Туреччину. 25 червня пришвартувався до причалів приватного порту MMK Metalurji неподалік Іскендеруна, де його зафіксував журналіст Осман Пашаєв.

Другий балкер, який відслідкували "Схеми", – сирійське судно Finikia. 20 квітня воно з’явилось на супутникових знімках в "Авліті".

На радарах судно з’явилось лише 21 квітня, вже вийшовши в море завантаженим. 29 квітня пришвартувалось у турецькому Немруті і відвантажило зерно.

6 травня Finikia вже порожнім вийшло у новий рейс – з Немрутау в бік Чорного моря. Процедура повторилась, йдеться у розслідуванні: 10 травня судно вимкнуло радари, але 13 травня його в "Авліті" зафіксував супутник. Балкер завантажився зерном, і прибув в Іскендерун 24 травня.

Крім знімків з космосу, у розпорядженні "Схем" є документи, які свідчать, що "Ненашев" та Finikia на шляху до Туреччини завантажувались зерном саме в кримському терміналі "Авліта".

При цьому, в документах походження зерна зазначене як "Крим, Росія". "Туреччина визнавала анексію Криму незаконною, відколи ж "Крим, Росія" стало легітимним походженням продукції? " – ставлять запитання автори розслідування.

У коментарі "Схемам" посол України в Туреччині Василь Боднар зазначив: "Ми працюємо з турецькою стороною. Але нам кажуть, що російські документи, які надаються для ввезення зерна в порт – вони є легальними і вони їх сприймають, як такі, що необхідні для того, щоб розвантажити судно в законний спосіб".

У Міністерстві аграрної політики України повідомляли, що вирощеного в Криму зерна вистачає лише для внутрішнього споживання, адже Україна не постачала на півострів воду для зрошення. Те, що з "Авліти" експортується зерно саме з новоокупованих територій, прямо визнавав і призначений Росією так званий голова Криму Сергій Аксьонов.

Влада Туреччини повідомляла, що розслідує заяви про те, що українське зерно було незаконно вивезено Росією, в тому числі до її портів, але зазначала, що поки не виявила жодних таких поставок.

"Туреччина не допустить незаконної торгівлі українським зерном чи будь-якою іншою продукцією з боку будь-якої країни, зокрема Росії. Ми також самі не приймемо такі товари. Насправді моніторинг дуже простий. І ви також можете його здійснювати. Для цього достатньо завантажити на гаджет додаток вартістю 5-6 доларів. Це дозволяє відстежувати судноплавство, отримувати інформацію про те, з яких портів виходять вантажні кораблі та про їх вантаж. Доступ до такої інформації може отримати кожен", – заявив 23 червня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

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Росія
Туреччина
зерно
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