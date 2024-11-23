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Волейболісти-втікачі та успіх України в Лізі націй: головні новини українського спорту за тиждень

Влад Дідусь
23 листопада, 2024 субота
16:22
Статті Іван Калюжний (праворуч), Албанія - Україна

З 17 по 23 листопада 2024 року в українському спорті трапилась низка важливих подій: збірна з футболу перемогла Албанію у Лізі націй, а троє волейболістів команди "Решетилівка" не повернулись в Україну після виїзних матчів у Європі

Зміст

Ліга націй: перемога над Албанією, жеребкування стиків і скандал на пресконференції

Звісно, що головна новина тижня для українського спорту - це перемога футбольної збірної над Албанією (2:1) у 6-му турі групового раунду Ліги націй.

Наша національна команда швидко вийшла вперед: Олександр Зінченко, який після перерви повернувся у стартовий склад, відкрив рахунок на 5-й хвилині.

Подвоїти перевагу вдалось на 10-й хвилині. Георгій Судаков віддав класний крос з лівого флангу на дальню штангу, після цього Юхим Конопля скинув м'яч під удар Роману Яремчуку, а той у падінні головою забив другий гол для нашої команди.

Албанія скоротила відставання ближче до кінця матчу. На 75-й хвилині голкіпер Анатолій Трубін порушив правила проти суперника, за що арбітр призначив пенальті у ворота України. Недім Байрамі реалізував одинадцятиметровий удар.

У паралельному матчі Чехія перемогла Грузію (2:1). У підсумковій турнірній таблиці групи B1 Україна посіла друге місце з 8 балами і зіграє у плей-офф за вихід у Лігу А. Напряму у вищий дивізіон вийшла Чехія, у них 11 очок. Грузія з 7 балами - третя - гратиме за збереження місця у Лізі B. Албанія фінішувала четвертою і вилетіла у нижчий дивізіон.

Не можна не згадати про інцидент, який стався на передматчевій пресконференції. Сергій Ребров виступив з коротким зверненням, де нагадав присутнім про те, що в Україні триває війна, а Росія обстрілює мирні міста. Головний тренер збірної висловив слова підтримки родинам загиблих і подякував усім тим, хто допомагає Україні.

Після цього звернення перекладач попросив Реброва повторити свої слова російською, на що тренер української збірної відповів: "No russian".

Албанська сторона надала перекладача, який не розумів української мови, тому не міг перекласти слова Реброва албанською. Натомість він планував перекладати з російської албанською і навпаки. У результаті представники України спілкувалися з журналістами англійською.

Як повідомляє проєкт "Взбірна", представниця футбольної федерації Албанії після пресконференції пояснила журналістам, мовляв, вони вважали це "найкращим рішенням, адже російська схожа на українську".

Сергій Ребров, Фото: Дан Балашов/uaf.ua

У пʼятницю ж відбулось жеребкування стикових матчів Ліги націй. За результатами жереба, збірна України отримала у суперники збірну Бельгії, з якими ми нещодавно зустрічались на Євро-2024.

Перший матч проти бельгійців збірна України зіграє номінально вдома 20 березня 2025 року. Зустріч-відповідь відбудеться 23 березня.

Переможець протистояння вийде у дивізіон A Ліги націй.

"Жереб – це завжди виклик, особливо коли йдеться про команди такого рівня, як збірна Бельгії. Ми добре знаємо цю команду, адже вже зустрічалися з нею на Євро-2024, тож маємо уявлення про її стиль гри та сильні сторони. Безумовно, це буде непросте протистояння. У плей-офф Ліги націй за право виходу до дивізіону А немає слабких суперників", - сказав Сергій Ребров після жеребкування.

Збірна України, Грузія - Україна

Збірна України, Фото: Getty Images

Олімпійському чемпіону Хижняку запропонували перейти у профі

За словами Олександра Хижняка, пропозицію щодо переходу на професійний ринг він отримав від Олександра Красюка - промоутера Олександра Усика.

"Так, я вдячний Олександру, він слідкує за моєю карʼєрою й постійно хоче й намагається допомогти мені чимось, хоче, щоб я спробував професійний ринг. Також є інші люди, які хотіли б мене побачити на професійному ринзі. Мені важливо для себе вирішити, кому б я хотів би довіряти, з ким би я хотів працювати й продовжувати далі це робити", – зізнався олімпійський чемпіон Парижу-2024.

Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк

Фото: Карина Рева - спеціально для Еспресо

Троє волейболістів клубу "Решетилівка" не повернулись в Україну

12 та 13 листопада у Бельгії відбулись матчі 1/16 фіналу Кубка виклику ЄКВ, де Україну презентувала "Решетилівка" з Полтавщини.

Обидва матчі проти "Менена" українська команда програла. Проте важливо, що до України не повернулось троє гравців: 27-річний Андрій Оробко та 33-річний Дмитро Шаврак, а також 25-річний Руслан Осипенко.

Оробко пояснив, що пішов на такий крок через дії клубу, який нібито "не захистив" волейболістів від мобілізації.

"Коли ми їхали на єврокубкову гру в Бельгію, на кордоні нашого ключового гравця забрали в ТЦК. Клуб не зміг нічого вдіяти. Зараз він на навчаннях, хоча керівництво розповідало, що у нього все добре і він вдома", - каже волейболіст.

У "Решетилівці" заявили, що вчинки волейболістів - це особисте рішення гравців, яке категорично не підтримує і не поділяє клуб, усі спортсмени та менеджмент. 

Андрій Оробко

Андрій Оробко, Фото: ВК "Решетилівка"

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