Ліга націй: який вигляд має підсумкова таблиця групи України. Що чекає на збірну далі

У 6-му турі Ліги націй збірна України з футболу перемогла Албанію з рахунком 2:1. В паралельному матчі Чехія переграла Грузію (2:1).

У підсумковій турнірній таблиці групи B1 Україна посіла друге місце з 8 балами й зіграє у плей-офф за вихід у Лігу А. Напряму у вищий дивізіон вийшла Чехія, у них 11 очок. Грузія з 7 балами - третя - гратиме за збереження місця у Лізі B. Албанія фінішувала четвертою і вилетіла у нижчий дивізіон.

Ліга націй: турнірна таблиця після 6-го туру, Фото: УАФ

Стикові матчі Ліги націй відбудуться 20 і 23 березня. Серед потенційних суперників - Бельгія, Угорщина, Сербія і Шотландія. Переможець протистояння гратиме у дивізіоні A, а той хто програє у Лізі B.

Жеребкування пройде 22 листопада. Початок о 13:00.

Олександр Зінченко, Роман Яремчук та Юхим Конопля (зліва - направо), Албанія - Україна, Фото: Getty Images

Як Україна виступала у попередніх матчах Ліги націй

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.

У 5-му турі Ліги націй збірна України в Батумі розділила очки з Грузією - 1:1, а Чехія на виїзді з Албанією - 0:0.