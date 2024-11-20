Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Ліга націй: який вигляд має підсумкова таблиця групи України. Що чекає на збірну далі
Інфографіка

Ліга націй: який вигляд має підсумкова таблиця групи України. Що чекає на збірну далі

Влад Дідусь
20 листопада, 2024 середа
00:03
Футбол Збірна України з футболу, Ліга націй

Збірна України з футболу зіграє у стикових матчах за вихід у дивізіон A Ліги націй

Зміст

У 6-му турі Ліги націй збірна України з футболу перемогла Албанію з рахунком 2:1. В паралельному матчі Чехія переграла Грузію (2:1). 

У підсумковій турнірній таблиці групи B1 Україна посіла друге місце з 8 балами й зіграє у плей-офф за вихід у Лігу А. Напряму у вищий дивізіон вийшла Чехія, у них 11 очок. Грузія з 7 балами - третя - гратиме за збереження місця у Лізі B. Албанія фінішувала четвертою і вилетіла у нижчий дивізіон.

Ліга націй: турнірна таблиця після 6-го туру

Ліга націй: турнірна таблиця після 6-го туру, Фото: УАФ

Стикові матчі Ліги націй відбудуться 20 і 23 березня. Серед потенційних суперників - Бельгія, Угорщина, Сербія і Шотландія. Переможець протистояння гратиме у дивізіоні A, а той хто програє у Лізі B.

Жеребкування пройде 22 листопада. Початок о 13:00.

Олександр Зінченко, Роман Яремчук та Юхим Конопля (зліва - направо), Албанія - Україна

Олександр Зінченко, Роман Яремчук та Юхим Конопля (зліва - направо), Албанія - Україна, Фото: Getty Images

Як Україна виступала у попередніх матчах Ліги націй 

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1. 

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.

У 5-му турі Ліги націй збірна України в Батумі розділила очки з Грузією - 1:1, а Чехія на виїзді з Албанією - 0:0. 

Теги:
Новини
Спорт
Збірна України
Ліга націй
Читайте також:
Автор Катерина Єсікова
19 листопада, 2024 вiвторок
Дозвіл США бити по РФ ракетами ATACMS: у генсека ООН Гутерреша закликали захистити цивільних росіян
Дональд Трамп-молодший
Автор Світлана Кравченко
18 листопада, 2024 понедiлок
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дозволив Україні бити ракетами вглиб Росії
Хезбола, Ліван
Автор Катерина Єсікова
19 листопада, 2024 вiвторок
Ізраїль знайшов великі запаси сучасної зброї РФ у бойовиків "Хезболли", - WSJ
  • USD 41.17
    Купівля 41.17
    Продаж 41.66
  • EUR
    Купівля 43.49
    Продаж 44.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
20 листопада
00:46
окупанти Маріуполь
DeepState: росіяни окупували Нову Іллінку, а також просунулися на Курахівському й Торецькому напрямках
00:43
Оновлено
ппо
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами: у Києві лунали вибухи
00:32
Сенат США
Республіканці в Сенаті США підтвердили скасування обмежень для України на удари ракетами ATACMS по цілях у РФ
00:17
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 130 боєзіткнень. Найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках
00:11
атака дронів на Москву
Ввечері Росію атакують дрони: два нібито збили у Московській області
2024, вiвторок
19 листопада
23:48
Домінік Собослай, збірна Угорщини, Ліга націй
Ліга націй: результати усіх матчів 19 листопада
23:37
Олександр Зінченко, Албанія - Україна
Збірна України перемогла Албанію у Лізі націй
23:37
Олександр Зінченко, Роман Яремчук та Юхим Конопля (зліва - направо), Албанія - Україна
Албанія - Україна 1:2: онлайн-трансляція вирішального матчу Ліги націй
23:26
Андрій Сибіга
Винагорода Росії новими територіями не відновить мир, - Сибіга
23:21
Хосеп Гвардіола
Гвардіола визначився зі своїм майбутнім у "Манчестер Сіті"
23:00
Оновлено
Протести у Грузії
У Тбілісі протестувальники знову встановлюють намети після того, як поліція знесла наметове містечко і затримала кількох людей
22:59
Ендрік, Реал, Ла Ліга
Новий тренер "Роми" забажав підписати у конкуренцію до Довбика юного таланта з "Реала"
22:33
світло
На Одещині після кількох днів блекауту запроваджують графіки відключень
22:33
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Влада думає про вибори ще з осені 2022 року, - нардеп Разумков
22:15
Держдума Росії
Держдума РФ дозволила списувати кредити до 10 млн рублів учасників війни проти України
21:50
Ексклюзив
Володимир Зеленський у Верховній Раді
Не відчувається розуміння владою своїх дій, - політолог Розумний про плани від Зеленського
21:49
РФ перехопила дві з восьми ракет ATACMS, випущених Україною, - Reuters
21:26
Ексклюзив
"ТЦК - це досі єдиний вхід у військо": головний сержант 4 Центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ Семирог-Орлик про плани Міноборони замінити ТЦК
21:18
Реджеп Тайїп Ердоган
"Це непозитивні події": Ердоган про дозвіл Україні на удари ATACMS по РФ
20:57
Саміт ЄС, Жозеп Боррель
Боррель заявив, що "не бачить звʼязку" між дозволом США на далекобійні удари по РФ та загрозою ядерної війни
20:55
російська ППО, Севастополь, Крим
Партизани "Атеш" розсекретили систему ППО, яка захищає ключові обʼєкти у Севастополі
20:35
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Путін розширює перелік загроз - вносить зміни до ядерної доктрини РФ. Колонка Сергія Згурця
20:15
Футболка збірної України з 1000-м номером
"1000 днів боротьби і відваги": збірна України перед грою Ліги націй показала футболку з особливим номером
20:03
OPINION
Навіщо Путін змінив ядерну доктрину Росії
19:48
Оновлено
Ілюстративне фото
На Брянщині уражено арсенал РФ, ЗМІ повідомили про застосування ATACMS
19:34
Джорджія Мелоні
"Італія зробила інший вибір": премʼєрка Мелоні про дозвіл США Україні на використання ATACMS
19:11
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен
Прем'єрка Данії анонсувала передачу Україні ще двох партій F-16
18:58
Володимир Зеленський
Президент підписав закон про запровадження е-посвідчення ветерана
18:47
Олександр Хижняк
Промоутер Усика запропонував олімпійському чемпіону Хижняку перейти у професіонали
18:44
Білий дім
США не змінюватимуть політику ядерного стримування у відповідь на нову доктрину РФ, - Білий дім
18:30
Ексклюзив
"Якщо це був ATACMS - це чудово": Defense Express про удар по ракетному арсеналу РФ на Брянщині
18:24
Ексклюзив
Дональд Трамп-молодший
"Трамп-молодший намагається бути ще більшим Трампом, ніж сам Трамп": політолог Несвітайлов
18:19
світло
Діятиме одна черга: Укренерго оприлюднило інформацію про відключення електроенергії 20 листопада
18:07
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас
У ЄС готові "взяти на себе тягар допомоги Україні", якщо США обмежать підтримку, - глава МЗС Польщі Сікорський
18:07
Україна Британія
Британія виділила €8,8 млн на закупівлю дронів для України
18:05
Володимир Зеленський та Джейк Салліван
У Білому домі закликали Україну посилити мобілізацію: "справа не в браку зброї"
18:03
Перебувала у власності Житомирської єпархії УПЦ МП: садибу Терещенків повернули у власність держави
18:03
OPINION
Мігранти, соціальні ліфти і чому "це було вже"
17:42
Інфографіка
Збірна України, Грузія - Україна
Ліга націй: що потрібно Україні, аби уникнути вильоту з дивізіону B
17:34
Болгарія
Болгарія звернулася до ЄС з проханням обмежити імпорт українського меду
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV