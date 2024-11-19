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"No russian": на пресконференції Реброва в Албанії надали перекладача, який не розумів української

Олена Будько
19 листопада, 2024 вiвторок
06:05
Футбол

На пресконференції напередодні матчу Ліги націй тренера збірної України з футболу Сергія Реброва попросили говорити російською, оскільки наданий перекладач не розумів української

Зміст

Пресконференцію транслювали на ютуб-каналі Української асоціації футболу.

На початку пресконференції Сергій Ребров виступив з коротким зверненням, де нагадав присутнім про те, що в Україні триває війна, а країна-агресор обстрілює мирні міста. Він висловив слова підтримки родинам загиблих унаслідок останніх масованих обстрілів і подякував усім тим, хто допомагає Україні.

Після цього звернення перекладач попросив Реброва повторити свої слова російською, на що тренер української збірної відповів: "No russian". 

Виявилося, що албанська сторона надала перекладача, який не розумів української мови, тому не міг перекласти слова Реброва албанською. Натомість він планував перекладати з російської аланською і навпаки. Відтак представники України запропонували надалі спілкуватися з журналістами англійською.

Як повідомляє проєкт "Взбірна", представниця футбольної федерації Албанії після пресконференції пояснила журналістам, мовляв, вони вважали це "найкращим рішенням, адже російська схожа на українську".

 

 

У вівторок, 19 листопада, збірна України зустрічається в Тирані з Албанією в завершальному турі Ліги націй. Матч розпочнеться о 21:45.  Наживо його покажуть Megogo та регіональні телеканали Суспільного.

Як збірна України виступає в Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1. 

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.

У 5-му турі Ліги націй збірна України в Батумі розділила очки з Грузією - 1:1, а Чехія на виїзді з Албанією - 0:0. 

Перед завершальним туром Україна з 5 балами посідає в турнірній таблиці групи 1 останнє місце. Грузія та Албанія мають по 7 очок, Чехія - 8. 

Переможці груп напряму вийдуть до найсильнішого дивізіону турніру, збірні, які фінішують четвертими вилетять до Ліги C. Другі команди зіграють в перехідних матчах з третіми з Ліги A, треті - з представниками дивізіону С, які там фінішують слідом за переможцями.

Теги:
Новини
Спорт
Збірна України
Сергій Ребров
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