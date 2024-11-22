Троє волейболістів клубу "Решетилівка" не повернулись в Україну після виїзних матчів у Європі

Про інцидент написало видання "Трибуна".

12 та 13 листопада у Бельгії відбулись матчі 1/16 фіналу Кубка виклику ЄКВ, де Україну презентувала "Решетилівка" з Полтавщини.

Обидва матчі проти "Менена" українська команда програла. Проте важливо, що до України не повернулось троє гравців: 27-річний Андрій Оробко та 33-річний Дмитро Шаврак, а також 25-річний Руслан Осипенко.

Андрій Оробко. Фото: ВК "Решетилівка"

Оробко пояснив, що пішов на такий крок через дії клубу, який нібито "не захистив" волейболістів від мобілізації.

"Коли ми їхали на єврокубкову гру в Бельгію, на кордоні нашого ключового гравця забрали в ТЦК. Клуб не зміг нічого вдіяти. Зараз він на навчаннях, хоча керівництво розповідало, що у нього все добре і він вдома.

До цієї поїздки ми їздили на матчі на Фарерські острови, де цей гравець сказав, що не поїде [назад в Україну], оскільки має проблеми з військовими документами. Але керівництво запевняло, що все буде добре, а після повернення це питання владнають.

Гравець мав власні упередження, що будуть проблеми на кордоні, і відмовився їхати. Після цього керівництво без попередження про наслідки оштрафувало його на немалу суму. В кінцевому результаті він мав рацію...

Пізніше в Польщі [дорогою в Бельгію] на зупинці до нас не повернувся ще один ключовий гравець, і ми зрозуміли, що нормального тренувального процесу та високих досягнень в чемпіонаті та єврокубках не буде, а в клуба будуть проблеми з виїздом. Можливо, ще більш серйозні. Та все ж ми вирішили зіграти єврокубковий матч [в Бельгії]", - пояснив свій вчинок Оробко.