Промоутер Усика запропонував олімпійському чемпіону Хижняку перейти у професіонали

Про це Олександр Хижняк розповів у коментарі "Трибуні".

За словами Хижняка, пропозицію щодо переходу на професійний ринг він отримав від Олександра Красюка - промоутера Олександра Усика.

"Так, я вдячний Олександру, він слідкує за моєю карʼєрою й постійно хоче й намагається допомогти мені чимось, хоче, щоб я спробував професійний ринг. Також є інші люди, які хотіли б мене побачити на професійному ринзі. Мені важливо для себе вирішити, кому б я хотів би довіряти, з ким би я хотів працювати й продовжувати далі це робити", – зізнався Хижняк.