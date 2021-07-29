Олімпіада-2020: Український боксер Хижняк здобув у Токіо першу перемогу для чоловічої збірної

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 1/8 фіналу в категорії до 75 кг Олександр Хижняк переміг японця Юіто Морівакі - 5:0. Українець не віддав супернику жодного раунду та виграв одноголосним рішенням суддів. У чвертьфіналі чемпіон світу та Європи 2017 року зустрінеться з домініканцем Еурі Мартінесом.

Ще один представник України - Цотне Рогава - у вазі до 91 кг програв у стартовому поєдинку на Іграх британцю Фрейзеру Кларку - 1:4.

Перемога Олександра Хижняка стала для чоловічої збірної України першою на Іграх у Токіо.

До цього українці Микола Буценко (до 57 кг) та Ярослав Харциз (до 63 кг) програли у стратових поєдинках. Водночас, у жіночому турнірі Анна Лисенко вийшла до чвертьфіналу у ваговій категорії до 69 кг.

Загалом збірна України здобула на Олімпіаді-2020 чотири бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м та плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.