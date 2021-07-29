Олімпіада-2020: Романчук приніс Україні четверту медаль Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Михайло Романчук у фіналі подолав 800 м за 7 хв 42,33 сек та фінішував третім. Ще один українець - Сергій Фролов - з результатом 7.45,11 став шостим.

Золото здобув американець Роберт Фінке - 7.41,87, срібло у італійця Грегоріо Пальтріньєрі - 7.42,11.

Романчук вийшов до фіналу з найкращим результатом та олімпійським рекордом - 7.41,28.

Раніше збірна України здобула на Олімпіаді-2020 ще три бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів та Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.

Олімпіада-2020

29 липня

Плавання

Чоловіки

800 м вільним стилем

1. Роберт Фінке (США) - 7.41,87

2. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія) - 7.42,11

3. Михайло Романчук (Україна) - 7.42,33

6. Сергій Фролов (Україна) - 7.45,11