Олімпіада-2020: Романчук приніс Україні четверту медаль Ігор у Токіо
Український плавець Михайло Романчук здобув бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо на дистанції 800 м вільним стилем
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Михайло Романчук у фіналі подолав 800 м за 7 хв 42,33 сек та фінішував третім. Ще один українець - Сергій Фролов - з результатом 7.45,11 став шостим.
Золото здобув американець Роберт Фінке - 7.41,87, срібло у італійця Грегоріо Пальтріньєрі - 7.42,11.
Романчук вийшов до фіналу з найкращим результатом та олімпійським рекордом - 7.41,28.
Раніше збірна України здобула на Олімпіаді-2020 ще три бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів та Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.
Олімпіада-2020
29 липня
Плавання
Чоловіки
800 м вільним стилем
1. Роберт Фінке (США) - 7.41,87
2. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія) - 7.42,11
3. Михайло Романчук (Україна) - 7.42,33
6. Сергій Фролов (Україна) - 7.45,11
- Нагадаємо, 28 липня Еліна Світоліна вийшла до півфіналу Олімпійський ігор у Токіо.
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