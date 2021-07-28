Українського дзюдоїста дискваліфікували на Олімпіаді-2020
Український дзюдоїст Кеджау Ньябалі вибув у 1/8 фіналу Олімпійських ігор у Токіо через дискваліфікацію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У стратовому поєдинку Ігор в категорії до 90 кг представник України переміг Роберта Флорентіно на вазарі.
Проте, уже після наступного поєдинку Кеджау Ньябалі припинив боротьбу в Токіо. Він застосував недозволений прийом проти узбека Давлата Бобонова та за небезпечні дії на татамі був дискваліфікований.
За п'ять змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 три бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів та Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.
- Нагадаємо, 28 липня українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу Олімпійський ігор у Токіо.
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