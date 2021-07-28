Світоліна вийшла до півфіналу Олімпіади-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 1/4 фіналу перша ракетка України перемогла італійку Камілу Джорджі - 6:4, 6:4.

Еліна Світоліна стала першою в історії українською тенісисткою, яка дісталася півфіналу в одиночному розряді.

За вихід до фіналу Світоліна посперечається з переможницею матчу між Паулою Бадосою Гільберт з Іспанії та Маркетою Вондроушовою з Чехії.

Загалом збірна України здобула на Олімпіаді-2020 три бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів та Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.

27 липня українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Олімпійських ігор у Токіо.

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