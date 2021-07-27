Світоліна з боями прорвалася до чвертьфіналу Олімпіади-2020
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Олімпійських ігор у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 1/8 фіналу шоста ракетка світу з України зустрічалася з Марією Саккарі з Греції, яка займає у світовому рейтингу 19-те місце.
Світоліна впевнено розпочала матч та була близькою до перемоги у першому сеті, але дозволила суперниці перехопити ініціативу та програла першу партії 5:7.
У другому сеті українка виправила становище та зрівняла рахунок за партіями - 6:3 та 1:1.
У третій партії сильнішою виявилася українка, яка перемогла 6:4 та з великими труднощами пробилася до чвертьфіналу. Матч тривав 2 год 38 хв.
Загалом збірна України здобула на Олімпіаді-2020 три бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів та Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.
- 26 липня українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла в 1/8 фіналу тенісного турніру Олімпіади-2020 в Токіо.
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