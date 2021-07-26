Світоліна здобула другу перемогу на Олімпіаді-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У другому колі тенісного турніру Олімпіади в Токіо Еліна Світоліна перемогла Айлу Томлянович. Матч тривав 2 години і 23 хвилини. Українка перемогла австралійку у другому та третьому сетах - 6:3 і 6:4.



Еліна Світоліна зіграє в 1/8 фіналу проти грецької тенісистки Марії Саккарі. Тенісистки зустрінуться 27 липня. Початок не раніше 5:00.

Олімпіада-2020



Тенісний турнір. Одиночний розряд



Жінки



Друге коло



Еліна Світоліна (Україна) - Айла Томлянович (Австралія) - 4:6, 6:3, 6:4

На Олімпіаді-2020 збірній України нагороди принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг та фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів.

З двома бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 36-е місце.