Світоліна здобула другу перемогу на Олімпіаді-2020
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла в 1/8 фіналу тенісного турніру Олімпіади-2020 в Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У другому колі тенісного турніру Олімпіади в Токіо Еліна Світоліна перемогла Айлу Томлянович. Матч тривав 2 години і 23 хвилини. Українка перемогла австралійку у другому та третьому сетах - 6:3 і 6:4.
Еліна Світоліна зіграє в 1/8 фіналу проти грецької тенісистки Марії Саккарі. Тенісистки зустрінуться 27 липня. Початок не раніше 5:00.
Олімпіада-2020
Тенісний турнір. Одиночний розряд
Жінки
Друге коло
Еліна Світоліна (Україна) - Айла Томлянович (Австралія) - 4:6, 6:3, 6:4
На Олімпіаді-2020 збірній України нагороди принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг та фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів.
З двома бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 36-е місце.
- Нагадаємо, 24 липня Дар'я Білодід здобула бронзу та принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Токіо.
- 25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін став бронзовим медалістом Олімпіади-2020.
- 26 липня шаблістка Ольга Харлан програла в 1/16 фіналу змагань на Олімпіаді-2020 в Токіо.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.9
Купівля 26.9Продаж 27.13
-
EUR
Купівля 31.63Продаж 32.03
- Актуальне
- Важливе