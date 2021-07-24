Олімпіада-2020: Білодід принесла Україні першу медаль Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У сутичці за бронзову медаль Дар'я Білодід зустрічалася з Шірою Рішоні з Ізраїлю, яка отримала таке право у втішних поєдинках після поразки від Уранцецег Мунхабат.

Українка здобула медаль у запеклій боротьбі. Основні 4 хвилини зустрічі вже добігали до кінця, коли Білодід пішла у наступ та перемогла на утриманні іппоном.

Нагорода Дар'ї Білодід стала для України першою на Іграх у Токіо.

Нагадаємо, 24 липня Дар'я Білодід вийшла до півфіналу Олімпійських ігор у категорії до 48 кг.

У півфіналі Олімпійських ігор у Токіо Дар'я Білодід поступилася японці Фуні Тонаці.

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