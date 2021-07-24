Олімпіада-2020: Білодід принесла Україні першу медаль Ігор у Токіо
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід здобула бронзу та принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У сутичці за бронзову медаль Дар'я Білодід зустрічалася з Шірою Рішоні з Ізраїлю, яка отримала таке право у втішних поєдинках після поразки від Уранцецег Мунхабат.
Українка здобула медаль у запеклій боротьбі. Основні 4 хвилини зустрічі вже добігали до кінця, коли Білодід пішла у наступ та перемогла на утриманні іппоном.
Нагорода Дар'ї Білодід стала для України першою на Іграх у Токіо.
- Нагадаємо, 24 липня Дар'я Білодід вийшла до півфіналу Олімпійських ігор у категорії до 48 кг.
- У півфіналі Олімпійських ігор у Токіо Дар'я Білодід поступилася японці Фуні Тонаці.
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