Олімпіада-2020: українська дзюдоїстка Білодід вийшла до півфіналу
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід вийшла до півфіналу Олімпійських ігор у категорії до 48 кг
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Дворазова чемпіонка світу з України на старті олімпійського турніру в Токіо провела два складних поєдинки.
У 1/8 фіналу Дар'я Білодід вирвала перемогу над сербкою Міліцою Ніколіч лише на останніх секундах сутички, завдяки прийому вазарі.
Читайте також: Топ-10 золотих надій України на Олімпіаді-2020
У чвертьфінальній зустрічі українці та Катаріні Кошті з Португалії не вдалося визначити переможницю у основні 5 хв. У додатковий час, де боротьба ведеться до першого результативного прийому, Білодід виконала іппон та вийшла до півфіналу, де зустрінеться з японкою Фуною Тонакі, яку вона перемагала у фіналі чемпіонату світу у 2018 та 2019 роках.
- Нагадаємо, 23 липня у Токіо відбулася урочиста церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.95
Купівля 26.95Продаж 27.2
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.09
- Актуальне
- Важливе