Олімпіада-2020: українська дзюдоїстка Білодід вийшла до півфіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Дворазова чемпіонка світу з України на старті олімпійського турніру в Токіо провела два складних поєдинки.

У 1/8 фіналу Дар'я Білодід вирвала перемогу над сербкою Міліцою Ніколіч лише на останніх секундах сутички, завдяки прийому вазарі.

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У чвертьфінальній зустрічі українці та Катаріні Кошті з Португалії не вдалося визначити переможницю у основні 5 хв. У додатковий час, де боротьба ведеться до першого результативного прийому, Білодід виконала іппон та вийшла до півфіналу, де зустрінеться з японкою Фуною Тонакі, яку вона перемагала у фіналі чемпіонату світу у 2018 та 2019 роках.