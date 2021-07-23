У Токіо відбулася церемонія відкриття Олімпіади-2020. ФОТОРЕПОРТАЖ
У столиці Японії відбулася урочиста церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Церемонія відкриття Ігор-2020 відбувалася на Олімпійському стадіоні у Токіо. Про початок Олімпіади оголосив імператор Японії Нарухіто.
Олімпійський вогонь запалила японська тенісистка Наомі Осака.
На параді учасників прапор України пронесли олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування на шпагах Богдан Нікішин.
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Олімпійські ігри відбуватимуться у Токіо з 23 липня до 8 серпня. У Японії розіграють 339 комплектів нагород у 33-х видах спорту. За них змагатимуться спортсмени з 205 країн світу.
Україну в Токіо представляють 157 олімпійців у 25 видах спорту
Фото - Reuters, Getty Images
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