У Токіо відбулася церемонія відкриття Олімпіади-2020. ФОТОРЕПОРТАЖ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Церемонія відкриття Ігор-2020 відбувалася на Олімпійському стадіоні у Токіо. Про початок Олімпіади оголосив імператор Японії Нарухіто.



Олімпійський вогонь запалила японська тенісистка Наомі Осака.

На параді учасників прапор України пронесли олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування на шпагах Богдан Нікішин.



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Олімпійські ігри відбуватимуться у Токіо з 23 липня до 8 серпня. У Японії розіграють 339 комплектів нагород у 33-х видах спорту. За них змагатимуться спортсмени з 205 країн світу.

Україну в Токіо представляють 157 олімпійців у 25 видах спорту









































Фото - Reuters, Getty Images

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