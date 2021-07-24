Олімпіада-2020: Українка Білодід не змогла вийти до фіналу Ігор у Токіо
У півфіналі Олімпійських ігор у Токіо українка Дар'я Білодід поступилася японці Фуні Тонаці
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі Олімпіади-2020 в категорії до 48 кг Дар'я Білодід зустрічалася зі своєю найпринциповішою суперницею - японкою Фуною Тонакі, яку вона перемогла у фіналі чемпіонату світу в 2018 та 2019 роках.
Суперниці не змогли визначити переможницю в основний час сутички. Було призначено додатковий час до першого результативного прийому. Його провела японка, яка перемогла на утриманні іппоном.
- Нагадаємо, 24 липня Дар'я Білодід вийшла до півфіналу Олімпійських ігор у категорії до 48 кг.
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