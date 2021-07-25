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Головна Спорт Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо

Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо

25 липня, 2021 неділя
17:11
Спорт Ігор Рейзлін

За підсумками двох змагальних днів Олімпійських ігор у Токіо збірна України здобула дві бронзові медалі

Про це повідомляє Еспресо.TV.  

Збірній України нагороди принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг та фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів. 

З двома бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 31-е місце. 

Лідирує з шістьма золотими, однією срібною та чотирма бронзовими медалями Китай. 

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