Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірній України нагороди принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг та фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів.

З двома бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 31-е місце.

Лідирує з шістьма золотими, однією срібною та чотирма бронзовими медалями Китай.





Нагадаємо, 24 липня Дар'я Білодід здобула бронзу та принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Токіо.

25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін став бронзовим медалістом Олімпіади-2020.

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