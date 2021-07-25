Олімпіада-2020: Бронзова медалістка Токіо Білодід вирішила призупинити кар'єру

Про це повідомляє Суспільне:Спорт.

За словами батька та тренера дзюдоїстки Геннадія Білодіда, після Олімпіади у Токіо бронзова медалістка Токіо зробить паузу в кар'єрі.

"Відпочинок, думаю, буде два, три, чотири місяці, шість місяців – буде видно за її станом. А як відпочине й відчує, що з'явилося бажання, тоді можна потроху розпочинати", - сказав Білодід.

Він додав, що краще виступити у Токіо українці завадила пандемія.

"Десь пандемія зіграла, тому що на рік більше боролися в цій вазі. Тримали її та голодували. Це все також дається взнаки. Психологічно важко, коли ти їси порційно, а не скільки тобі хочеться. Дар'я – молодець, витримала", - розповів Білодід.

Наразі збірна України здобула на Олімпіаді у Токіо одну медаль - бронзу нашій команді принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід.