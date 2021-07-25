Олімпіада-2020: Бронзова медалістка Токіо Білодід вирішила призупинити кар'єру
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід після Олімпійських ігор у Токіо зробить тривалу паузу у виступах
Про це повідомляє Суспільне:Спорт.
За словами батька та тренера дзюдоїстки Геннадія Білодіда, після Олімпіади у Токіо бронзова медалістка Токіо зробить паузу в кар'єрі.
"Відпочинок, думаю, буде два, три, чотири місяці, шість місяців – буде видно за її станом. А як відпочине й відчує, що з'явилося бажання, тоді можна потроху розпочинати", - сказав Білодід.
Він додав, що краще виступити у Токіо українці завадила пандемія.
"Десь пандемія зіграла, тому що на рік більше боролися в цій вазі. Тримали її та голодували. Це все також дається взнаки. Психологічно важко, коли ти їси порційно, а не скільки тобі хочеться. Дар'я – молодець, витримала", - розповів Білодід.
Наразі збірна України здобула на Олімпіаді у Токіо одну медаль - бронзу нашій команді принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід.
- Нагадаємо, 24 липня Дар'я Білодід здобула бронзу та принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Токіо.
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