Олімпіада-2020: найтитулованіша українка Харлан сенсаційно покинула Ігри у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Українка Ольга Харлан поступилася в першій же своїй сутичці на Олімпіаді-2020. Шаблістка програла китаянці Ян Хен'юй з рахунком 12:15. Після сенсаційної поразки українка припинила виступи на Іграх у Токіо.



За свою кар'єру Ольга Харлан завоювала 4 олімпійські медалі (1 золото, 1 срібло і 2 бронзи), є шестиразовою чемпіонкою світу і восьмиразовою чемпіонкою Європи. Вона є найтитулованішою українською спортсменкою.

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На Олімпіаді-2020 збірній України нагороди принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг та фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів.

З двома бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 32-е місце.

Нагадаємо, 24 липня Дар'я Білодід здобула бронзу та принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Токіо.

25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін став бронзовим медалістом Олімпіади-2020.

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