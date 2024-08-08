Український боксер Хижняк здобув золото Олімпіади-2024
Український боксер Олександр Хижняк зустрівся у фіналі Олімпійських ігор у Парижі в категорії до 80 кг з Нурбеком Оралбаєм з Казахстану
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.
Срібний призер Олімпіади-2020 у вазі до 75 кг розпочав виступи на Іграх у Парижі в категорії до 80 кг з перемог з рахунком 5:0 над угорцем Пилипом Акімовим та бразильцем Вандерлеєм Перейрою. У півфіналі українець здолав олімпійського чемпіона Токіо у цій вазі Арелена Лопеса з Куби - 3:2.
Хижняк активно розпочав фінал проти чинного чемпіона світу Оралбая та діяв першим номером. Судді віддали стартовий раунд українцю - 3:2. У другій трихвилинці Хижняк продовжив пресингувати, а казахстанець вдало діяв на контратаках та виграв раунд 3:2. Рахунок на картках зрівнявся.
У вирішальному раунді сили боксерів знову були рівними, але Хижняк інтенсивніше провів заключну хвилину. Судді у підсумку віддали перевагу в раунді українцю - 5:0. Загалом Олександр Хижняк здобув перемогу роздільним рішенням суддів - 30:27, 30:27, 29:28, 28:29, 28:29 - та став олімпійським чемпіоном.
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 8 медалей - 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові.
3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх.
Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці.
На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота.
Окрім цього, щонайменше срібну нагороду собі гарантував борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, який 8 серпня виступить у фіналі в категорії до 67 кг.
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