Україно, це для тебе, - Ольга Харлан прокоментувала перемогу на Олімпіаді-2024
Українська фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан здобула бронзу на Олімпійських іграх - 2024 у Парижі
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Ольга Харлан стала бронзовою призеркою Оліпіади-2024 із фехтування на шаблях.
У поєдинку за бронзу вона зустрілася із представницею Республіки Корея Чої Сібін і перемогла з рахунком 15:13.
Перемога Ольги Харлан стала першою медаллю України на Олімпійських іграх-2024.
Спортсменка прокоментувала свою перемогу і присвятила її Україні, повідомляє tribuna.com.
"Україно, ми тебе любимо, це для тебе, рідна, це для тебе", - сказала Ольга Харлан.
- раніше повідомлялося, що фехтувальниця Ольга Харлан програла у півфіналі Олімпіади-2024 французькій спортсменці Сарі Більцер й тепер змагатиметься за "бронзу".
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