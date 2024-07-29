Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Україно, це для тебе, - Ольга Харлан прокоментувала перемогу на Олімпіаді-2024
Оновлено

Україно, це для тебе, - Ольга Харлан прокоментувала перемогу на Олімпіаді-2024

Марина Клюєва
29 липня, 2024 понедiлок
22:37
Спорт Ольга Харлан

Українська фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан здобула бронзу на Олімпійських іграх - 2024 у Парижі

Зміст

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Ольга Харлан стала бронзовою призеркою Оліпіади-2024 із фехтування на шаблях.

У поєдинку за бронзу вона зустрілася із представницею Республіки Корея Чої Сібін і перемогла з рахунком 15:13.

Перемога Ольги Харлан стала першою медаллю України на Олімпійських іграх-2024.

Спортсменка прокоментувала свою перемогу і присвятила її Україні, повідомляє tribuna.com.

"Україно, ми тебе любимо, це для тебе, рідна, це для тебе", - сказала Ольга Харлан.

  • раніше повідомлялося, що фехтувальниця Ольга Харлан програла у півфіналі Олімпіади-2024 французькій спортсменці Сарі Більцер й тепер змагатиметься за "бронзу".

Теги:
Україна
Франція
фехтування
Олімпіада
Олімпіада-2024
Олімпійська збірна України
Читайте також:
Виплати до Дня Незалежності
Автор Крістіна Слончак
27 липня, 2024 субота
Виплати до Дня Незалежності: хто має право на грошову допомогу?
Польща
Автор Карина Рева
28 липня, 2024 неділя
Заяви польських політиків щодо Волинської трагедії вказують, що принаймні частина з них не хоче бачити Україну в незалежному майбутньому, - історик В'ятрович
Віктор Шестаков в ув'язненні
Автор
27 липня, 2024 субота
Заробив 250 тис. грн і був засуджений на 15 років: пропагандист рашизму з Полтавщини Шестаков просить обміняти його за проєктом "Хочу до своїх"
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.93
    Купівля 40.93
    Продаж 41.43
  • EUR
    Купівля 44.36
    Продаж 45.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
29 липня
23:19
Оновлено
на фото: ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 117 боєзіткнень. На трьох напрямках ворог атакує найбільше
23:04
Оновлено
Марта Костюк
Дві пари українських тенісисток вийшли в 1/8 Олімпіади
22:29
Олександр Усик
"Маємо підтримати його ще більше": Усик прокоментував поразку Ловчинського
22:16
Оновлено
Ніколас Мадуро
Вибори Мадуро у Венесуелі: Панама призупиняє дипвідносини, частина регіону ставить під сумніви результати
21:46
"Вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій": Сили оборони вдарили по тягових електропідстанціях у Курській області РФ
21:32
OPINION
Віталій Портников
Польсько-угорська війна
21:32
Ексклюзив
У європейській частині росіянам немає де надійно сховати авіацію, - експерт Романенко
21:26
Олександр Усик
"Можемо кіпішнути": Усик заявив про потребу реформ у спорті та висловив готовність бути її драйвером
21:26
Олег Верняєв
Україна стала п'ятою у командному багатоборстві зі спортивної гімнастики серед чоловіків на Олімпіаді
20:33
Ольга Харлан, Європейські ігри-2023
Українська шаблістка Харлан програла у півфіналі Олімпіади-2024
20:29
Володимир Зеленський
Зеленський заявив про "чіткі завдання урядовцям" у питаннях енергетики та їхню персональну відповідальність
20:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україна розгортає власні можливості у далекобійному протистоянні з РФ. Колонка Сергія Згурця
20:19
Ексклюзив
Гроші
Податок на оборот призведе до інфляції і, ймовірно, до гіперінфляції, - віцепрезидент світової організації бізнесу ICC Ukraine Олексієнко
20:07
OPINION
Ольга Айвазовська
Роль Росії в Африці перебільшена. Тут панує Китай
20:01
Джорджія Мелоні
У Китаї італійська премʼєрка Мелоні обговорила із Сі Цзіньпіном війну в Україні
19:59
Херсон
Росіяни атакували Херсон та область: є постраждалі
19:58
Оновлено
Пенні Пріцкер
До Києва прибула Пенні Пріцкер. Це її останній візит на посаді спецпредставниці США з питань відбудови України
19:50
Роберт Фіцо
Фіцо заявив, що Slovnaft припинить постачати дизпальне в Україну, якщо не буде відновлено транзит російської нафти
19:46
Оновлено
Україна США
США оголосили про новий пакет допомоги Україні розміром до $200 млн і $1,5 млрд на довгострокову підтримку: деталі
19:22
ССО ЗСУ
"Ми поруч": 29 липня - День Сил спеціальних операцій ЗСУ
19:09
коронавірус тест
У Києві значно зросла захворюваність на COVID-19: скількох людей госпіталізували
19:05
Вісім танків Leopard, боєкомплекти, дрони: Німеччина передала Україні нову військову допомогу
19:03
Росія з КНДР
КНДР під час невдалого запуску супутника могла використовувати російський двигун, - розвідка Південної Кореї
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 887-го дня війни: хакери ГУР атакували російський Центробанк, США надають новий пакет допомоги, а на східному напрямку окупанти втратили 10 танків і понад 50 гармат
18:42
Полонені
Росіяни вчинили в Україні 133 тис. воєнних злочинів усіх видів, які передбачені в Римському статуті, - Офіс генпрокурора
18:37
Частина аграріїв в Україні безоплатно отримає генератори: подробиці
18:37
Боксер Дмитро Ловчинський
Український боксер Ловчинський поступився у першому бою і вибув з Олімпіади-2024
18:23
супутникові знімки траншей на території окупованої ЗАЕС
Росіяни спорудили понад 1000 метрів траншей навколо водойми-охолоджувача Запорізької АЕС, – дослідження Greenpeace
18:00
OPINION
Євген Глібовицький
"Провулок Привітний" - це символічне роззброєння
17:56
окупанти в Криму
Воювали проти Сил оборони на сході: СБУ повідомила про підозру в держзраді 5 полоненим
17:45
McDonald's
McDonald's заявив про падіння глобальних продажів: люди почали частіше їсти вдома
17:41
Ексклюзив
Telegram логотип
Присутність держорганів у Telegram фактично легалізує цю мережу в Україні, - експертка з моніторингу соцмереж Снопок
17:38
відключення електроенергії
Графіки вимкнень світла в Україні 30 липня не застосовуватимуть
17:27
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Російські політики й чиновники почали шукати викрадених з України дітей для "всиновлення", - Лубінець
17:22
Оновлено
фехтувальниця Ольга Харлан
Українська шаблістка Харлан вийшла у півфінал Олімпіади-2024
17:20
Оновлено
Христина Соловій
Дрібне хуліганство: поліція склала адмінпротокол на Христину Соловій за лайку зі сцени
17:17
Німеччина, завод BASF
На найбільшому хімічному заводі Німеччини стався вибух: постраждали 14 співробітників
17:11
електроенергія
Майже без відключень: ситуація в енергосистемі України станом на 29 липня
17:00
Байден в Білому домі
Байден наполягатиме на введенні обмежень на імунітет американських президентів, - Politico
16:59
Ексклюзив
Російські найманці групи "Вагнера" у ЦАР
"До 50 найманців та лідер ПВК": у Defense Express розкрили деталі знищення вагнерівців в Малі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV