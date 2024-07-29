Україно, це для тебе, - Ольга Харлан прокоментувала перемогу на Олімпіаді-2024

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Ольга Харлан стала бронзовою призеркою Оліпіади-2024 із фехтування на шаблях.

У поєдинку за бронзу вона зустрілася із представницею Республіки Корея Чої Сібін і перемогла з рахунком 15:13.

Перемога Ольги Харлан стала першою медаллю України на Олімпійських іграх-2024.

Спортсменка прокоментувала свою перемогу і присвятила її Україні, повідомляє tribuna.com.

"Україно, ми тебе любимо, це для тебе, рідна, це для тебе", - сказала Ольга Харлан.