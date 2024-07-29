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Головна Спорт Українська шаблістка Харлан програла у півфіналі Олімпіади-2024

Українська шаблістка Харлан програла у півфіналі Олімпіади-2024

Ксенія Золотова
29 липня, 2024 понедiлок
20:33
Спорт Ольга Харлан, Європейські ігри-2023

Фехтувальниця Ольга Харлан програла у півфіналі Олімпіади-2024 французькій спортсменці Сарі Більцер й тепер змагатиметься за "бронзу"

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Про це повідомляє Суспільне.Спорт.

Зазначається, що Харлан програла у півфіналі Олімпіади-2024 у фехтуванні на шаблях – 7:15 у поєдинку з француженкою Сарою Бальцер.

Тепер вона проведе бій за "бронзу". Поєдинок розпочнеться о 21:50, суперниця визначиться пізніше.

Раніше Ольга Харлан вийшла у півфінал Олімпіади-2024. Олена Кравацька вибула з 1/16 фіналу, програвши японці Місакі, також з Ігор вилетіла шаблістка Аліна Комащук

  • У понеділок, 29 липня, на Олімпійських іграх у Парижі представники національної збірної України будуть змагатися в 11 видах спорту. Розклад виступів.
Теги:
Україна
Франція
фехтування
Ольга Харлан
Олімпіада-2024
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