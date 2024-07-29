Українська шаблістка Харлан програла у півфіналі Олімпіади-2024

Про це повідомляє Суспільне.Спорт.

Зазначається, що Харлан програла у півфіналі Олімпіади-2024 у фехтуванні на шаблях – 7:15 у поєдинку з француженкою Сарою Бальцер.

Тепер вона проведе бій за "бронзу". Поєдинок розпочнеться о 21:50, суперниця визначиться пізніше.

Раніше Ольга Харлан вийшла у півфінал Олімпіади-2024. Олена Кравацька вибула з 1/16 фіналу, програвши японці Місакі, також з Ігор вилетіла шаблістка Аліна Комащук