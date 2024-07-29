Українка Кравацька вийшла до 1/16 фіналу Олімпіади з фехтування на шаблях

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Сьогодні стартували одиночні змагання з фехтування у шаблі серед жінок на Олімпіаді-2024. В 1/32 фіналу брала участь українка Олена Кравацька.

Українка у першому раунді здобула впевнену перемогу над алжиркою Сауссен Бодіаф - 15:8.

У 1/16 фіналу Олена Кравацька зустрінеться з японкою Емурою Місакі, яка є дворазовою чемпіонкою світу. Поєдинок відбудеться 29 липня о 12:40 за київським часом.

Тоді ж виступи розпочнуть Ольга Харлан та Аліна Комащук.