Українка Кравацька вийшла до 1/16 фіналу Олімпіади з фехтування на шаблях
У понеділок, 29 липня, представниця України Олена Кравацька пройшла до 1/16 фіналу у фехтуванні на шаблях на Олімпіаді-2024
Про це інформує Суспільне Спорт.
Сьогодні стартували одиночні змагання з фехтування у шаблі серед жінок на Олімпіаді-2024. В 1/32 фіналу брала участь українка Олена Кравацька.
Українка у першому раунді здобула впевнену перемогу над алжиркою Сауссен Бодіаф - 15:8.
У 1/16 фіналу Олена Кравацька зустрінеться з японкою Емурою Місакі, яка є дворазовою чемпіонкою світу. Поєдинок відбудеться 29 липня о 12:40 за київським часом.
Тоді ж виступи розпочнуть Ольга Харлан та Аліна Комащук.
- У понеділок, 29 липня, на Олімпійських іграх у Парижі представники національної збірної України будуть змагатися в 11 видах спорту. Розклад виступів українців дізнайтеся за посиланням.
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