Олімпіада-2024: розклад виступів українців 29 липня
У понеділок, 29 липня, на Олімпійських іграх у Парижі представники національної збірної України будуть змагатися в 11 видах спорту
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.
Розклад змагань на 29 липня
10:00. Фехтування. Жінки. Шабля, 1/32 фіналу. Олена Кравацька (Україна) - Сауссен Бодіаф (Алжир)
10.15. Стрільба. Мікст. Пневматичний пістолет, 10 м. Кваліфікація. Олена Костевич та Віктор Банькін
11:25. Фехтування. Жінки. Шабля, 1/16 фіналу. Сіхомі Фукусіма (Японія) - Ольга Харлан (Україна).
11:25. Фехтування. Жінки. Шабля, 1/16 фіналу. Джон Хайон (Південна Корея) - Аліна Комащук (Україна).
11:00. Дзюдо. Жінки до 57 кг. 1/16 фіналу. Нера Тібва (Кірибаті) - Дар'я Білодід (Україна).
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11.40. Академічне веслування. Чоловіки. Двійка парна легкої ваги. Втішний заїзд. Ігор Хмара та Станіслав Ковальов
12:00. Стрибки у воду. Чоловіки. Синхрон, 10 м. Фінал. Кірілл Болюх та Олексій Середа
12.13. Плавання. Жінки.100 метрів на спині. Кваліфікація. Ніка Шарафутдінова.
12.28. Плавання. Чоловіки. 800 метрів вільним стилем. Кваліфікація. Михайло Романчук
13.00. Настільний теніс. Чоловіки. Одиночний розряд. 1/32 фіналу. Ярослав Жмуденко (Україна) - Фань Чженьдун (Китай).
14:30. Теніс. Жінки. Одиночний розряд. Другий раунд. Клара Бюрель (Франція) - Марта Костюк (Україна). Каміла Осоріо (Колумбія) - Даяна Ястремська.
15.10. Велосипедний спорт. Чоловіки. Крос-кантрі. Фінал. Олександр Гудима.
16:00. Теніс. Жінки. Парний розряд. Перший раунд. Надія Кіченок/Людмила Кіченок (Україна) – Ван Сіньюй/Чжан Шуай (Китай).
17:30. Теніс. Жінки. Парний розряд. Перший раунд. - Магда Лінетт/Аліція Росольська (Польща) - Марта Костюк/Даяна Ястремська (Україна)
17.50. Бокс. Чоловіки понад 92 кг. 1/8 фіналу. Теремоана Теремоана (Австралія) - Дмитро Ловчинський (Україна).
18:30. Спортивна гімнастика. Чоловіки. Фінал. Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Назар Чепурний, Радомир Стельмах, Ігор Радівілов.
21:30. Теніс. Жінки. Одиночний розряд. Другий раунд. Джессіка Пегула (США) - Еліна Світоліна (Україна).
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