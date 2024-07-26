Україні на Олімпіаді-2024 прогнозують 13 медалей. Розповідаємо про шанси Магучіх, Харлан, Беленюка та ще 20 українців, які поїхали до Парижу за нагородами

Збірна України повезла до Парижу найменшу за чисельністю команду за весь час участі в Олімпійських іграх. У Франції нашу країну представлятимуть 140 спортсменів. Попри це, наша олімпійська команда має шанси, аби виступити краще ніж на Олімпіаді-2020, де вона з 1 золотою, 6 срібними та 12 бронзовими нагородами стала у загальному медальному заліку 44-ю.

На Олімпіаді-2024 Україні прогнозують 19-ту позицію за медалями. За оцінками компанії Nielsen’s Gracenote українці привезуть з Франції 2 золота, 4 срібла та 7 бронз. А в загальному заліку США зі 112 нагородами переможуть Китай, який виграє 86 медалей.

Еспресо розповідає, хто з українців та в яких видах спорту сперечатимуться у Парижі за нагороди.

Легка атлетика

Ярослава Магучіх, Фото: Getty Images

Якщо на Олімпіаду-2020 Ярослава Магучіх їхала в 19 років у статусі зірки, що сходить, то до Ігор у Парижі вона підходить у ролі однієї з головних постатей у сучасній світовій легкій атлетиці. Українка довела своє лідерство у стрибках у висоту ще на чемпіонату світу - 2023 у Будапешті, де нарешті виграла перше золото ЧС.

Олімпійський сезон українка розпочала не надто переконливо. Якщо так взагалі можна сказати про срібло ЧС у приміщенні. Ярослава Магучіх з результатом 1,97 м поступилася своїй найпринциповішій суперниці - Ніколі Оліслагерс з Австралії, яка подолала планку на 1,99 м.

Далі справи у Магучіх пішли краще не вигадаєш. У червні в Римі українка відстояла звання чемпіонки Європи з результатом 2,01 м. А 7 липня на етапі Діамантової ліги у Парижі здійснила головний стрибок у кар'єрі на 2,10 м та побила світовий рекорд у 2,09 м, який тримався з 1987 року та належав болгарці Стефці Костадіновій.

Тому на Олімпіаді-2024 Магучіх буде головною фавориткою та надією збірної України. Бронзою, як на Іграх-2020 у Токіо, українка точно не задовольниться.

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На медаль на ОІ у Парижі розраховує ще одна українська стрибунка у висоту, яка проводить свій найуспішніший сезон - Ірина Геращенко. На ЧЄ-2024 вона з результатом 1,95 м виборола бронзу та склала компанію на п'єдесталі Ярославі Магучіх. Також в активі українки цього сезону срібло на етапі Діамантової ліги у Досі.

Здатні українці втрутитися у розподіл нагород у секторі для стрибків у висоту й в чоловічих змаганнях. Владислав Лавський та Олег Дорощук створили сенсацію на ЧЄ-2024. Перший з показником 2,29 м здобув срібло, а другий з результатом 2,26 м виграв бронзу. Сильнішим за українців на чемпіонаті Європи був лише олімпійський чемпіон - 2020 Джанмарко Тамбері з Італії, який стрибнув на 2,37 м. А ще у складі збірної України є Андрій Проценко, який на Іграх-2020 став четвертим, має в активі стрибок на 2,40 м, бронзу ЧС-2022 та неодноразово доводив, що здатен конкурувати зі світовими лідерами.

Марина Бех-Романчук, Фото: Getty Images

За своєю першою олімпійською нагородою їде на Ігри-2024 Марина Бех-Романчук. На двох попередніх Олімпіадах вона була однією з фавориток у стрибках у довжину, але залишилася без медалей. Після цього українка перекваліфікувалася на стрибки потрійним і увірвалася до світової еліти й у цій дисципліні. 2022 року вона виграла чемпіонат Європи у Мюнхені, а минулого сезону стала віцечемпіонкою світу з результатом 15,00 м. Перед ОІ Бех-Романчук набрала бойову форму та 12 липня з показником 14,81 м здобула бронзу на етапі Діамантової ліги у Монако.

Серед лідерів світового рейтингу на третій позиції перебуває й метальний молота Михайло Кохан. Українець на чемпіонаті Європи - 2024 виграв бронзу з результатом 80,18 м, а взагалі має в активі спробу на 80,78 м у 2021 році. У нинішньому сезоні далі українця метали снаряд лише чинний чемпіон світу з Канади Ітан Катцберг (84,38 м) та чемпіон Європи Войцех Новіцкі з Польщі (80,95 м).

Теніс

Еліна Світоліна, Фото: Getty Images

Прапороносицею збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2024 буде ще одна зірка світового спорту - Еліна Світоліна, яка на Іграх-2020 принесла нашій команді першу в історії олімпійську медаль у тенісі. Тоді українка виграла бронзу в одиночному розряді.

З того часу вона встигла взяти паузу у виступах заради народження дитини та успішно повернутися до світової еліти. Минулого сезону Світоліна на турнірах Grand Slam дійшла до півфіналу Вімблдону та чвертьфіналу Ролан Гаррос. Цього року - зупинилася у чвертьфіналі Вімблдону та грала у 1/8 фіналу на Australian Open та Ролан Гаррос. Саме на ґрунтових кортах, де відбувається Відкритий чемпіонат Франції, змагатимуться у Парижі олімпійці. На цьому покритті Світоліна найпродуктивніше виступала на Grand Slam та чотири рази потрапляла до 1/4 фіналу Ролан Гаррос.

Щоправда, на Олімпіаді-2024 Еліна Світоліна не буде серед сіяних, адже у світовому рейтингу зараз найкраща тенісистка в історії України скотилася на 31-шу позицію. Натомість до посіву потрапила нова перша ракетка країни Марта Костюк, які йде у класифікації WTA (Жіночої тенісної асоціації) 19-ю. Нинішнього сезону країнка показала свій найкращий результат на Grand Slam та вийшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії. А минулого року в Остіні (США) здобула свою першу в кар'єрі перемогу на турнірі WTA.

Обидвох українок фаворитками олімпійського турніру назвати складно, однак те, що вони за своїм потенціалом здатні втрутитися у боротьбу за медалі - не викликає сумнівів.

Греко-римська боротьба

Жан Беленюк, Фото: gettyimages

Іншим героєм Олімпіади-2020 став борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який приніс Україні єдине на Іграх у Токіо золото. Він виграв змагання у категорії до 87 кг, попри отриману напередодні змагань травму.

Наступні три роки Беленюк, який є народним депутатом, більше присвятив політиці та виступив лише на двох великих турнірах. У 2023 році він здобув бронзу на чемпіонаті світу, а в лютому цього року став третім на ЧЄ.

Ще один медаліст Ігор-2020 Парвіз Насібов, який виграв срібло у категорії до 67 кг, цього олімпійського циклу досягав успіху лише на європейському рівні. Минулого року він здобув бронзу ЧЄ, а цього - став третім на континентальній першості в неолімпійській категорії до 72 кг.

З огляду на досвід від обох борців можна сподіватися, що вони покажуть свій клас на головних змаганнях чотириріччя.

Дзюдо

Дар'я Білодід, Фото: Getty Images

Не дуже успішними кілька минулих років були й для української дзюдоїстки Дар'ї Білодід. Перед Олімпіадою-2020 вона домінувала у категорії до 48 кг, де ще у 18 років виграла усі можливі титули та стала дворазовою чемпіонкою світу та Європи.

Проте Білодід з віком "переросла" цю категорію і через перенесення Ігор в Токіо на 2021 рік, до якого призвела пандемія COVID-19, здобути золото у Японії не змогла та отримала лише бронзу.

Після цього був болючий перехід у вагу до 57 кг, де на ЧС Білодід поки не вдалося потрапити на п'єдестал. Зате перед Олімпіадою в Парижі українка довела, що поступово адаптується у новій категорії та у квітні на ЧЄ у Загребі стала чемпіонкою Європи.

Фехтування

Ольга Харлан, Фото: Getty Images

Ольга Харлан на своїй п'ятій Олімпіаді спробує здобути єдину медаль, якої не вистачає у її неймовірній колекції. Українська шаблістка є багаторазовою чемпіонкою світу та Європи в індивідуальних та командних змаганнях, проте на Іграх вигравала золото лише у складі збірної у 2008 році. У Лондоні-2012 та Ріо-2016 в особистій першості вона стала третьою, а в Пекіні-2020 залишилася без медалі. У Парижі в легендарної українки, якій дошкуляють травми, буде, напевне, останній шанс виправити ситуацію

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При цьому Ольга Харлан могла й не отримати путівку на Олімпіаду в Парижі після скандалу на ЧС-2023, коли її дискваліфікували за відмову тиснути руку росіянці Анні Смірновій. Лише після великого резонансу Міжнародна федерація фехтування призупинила це рішення, скасувала обов'язкову норму про рукостискання та автоматично кваліфікувала українку на Ігри-2024.

Єдине, що насторожує перед Олімпіадою - що Ольга Харлан за минулі три роки не здобула жодної особистої нагороди на ЧЄ та ЧС, а в командній першості виграла лише європейську бронзу в 2022 році.

Кульова стрільба

Олена Костевич, Фото: Getty Images

Якщо для Ольги Харлан Олімпіада у Парижі буде п'ятою, то Олена Костевич поїде вже на свої шості Ігри. З Афін-2024 вона привезла золото у стрільбі з пістолета на 10 м, з Лондона-2012 бронзу в цій дисципліні та стрільбі з 25 м, а у Токіо-2020 виборола з Олегом Омельчуком срібло у міксті.

Костевич у 39 років й надалі продовжує виступати стабільно і жоден сезон не завершує без медалей на великих турнірах. У 2022 році вона здобула бронзу ЧС у командній першості на 25 м, у 2023 році виграла Європейські ігри та стала віцечемпіонкою світу в цій дисципліні в особистих змаганнях, а навесні цього року з Омельчуком взяла золото у міксті в стрільбі з 10 м. Щоправда, у Парижі Костевич змагатиметься лише в індивідуальних змаганнях зі стрільби з пістолета на 10 м та 25 м. У міксті українці на Олімпіаду не кваліфікувалися.

Спортивна гімнастика

Ілля Ковтун, Фото: Getty Images

За цей олімпійський цикл у збірної України зі спортивної гімнастики з'явився новий лідер, який повернув її на топрівень. У 2023 році в Антверпені Ілля Ковтун став першим українцем, якому вдалося стати віцечемпіоном світу в багатоборстві. Цей успіх виявився не дебютним для Ковтуна в найпрестижнішому виді програми - на ЧС-2021 він здобув бронзу.

Крім того, в активі 20-річного гімнаста чотири золоті медалі ЧЄ на брусах та поперечині.

Раніше на п'єдестал ЧС в абсолютній першості підіймався лише один українець Олег Верняєв, який виграв бронзу в 2019 році у Штутгарті, а також став другим на Олімпіаді-2016.

Ігри у Пекіні Верняєв пропустив через дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Але повернення олімпійського чемпіона - 2016 у вправах на брусах вийшло надзвичайно вдалим. На ЧЄ-2024 у Ріміні він став другим у багатоборстві, а з Іллею Ковтуном, Назаром Чепурним, Ігорем Радівіловим та Радомиром Стельмахом виграв золото у командних змаганнях.

Плавання

Владислав Бухов, Фото: Getty Images

З'явився новий зірковий спортсмен в України й у плаванні. У лютому 2024 року Владислав Бухов став автором однієї головних сенсацій на ЧС з видних видів спорту в Досі. Українець здобув золото на дистанції 50 м вільним стилем. Він подолав дистанцію за 21,44 сек та на 0,01 сек та відібрав чемпіонський титул в австралійця Кемерона Макевоя.

22-річний Бухов приніс Україні перше золото ЧС з 2007 року, коли Олег Лисогор перемагав на 50 м брасом. Загалом для нашої збірної це восьма перемога на чемпіонаті світу.

За медалі на Олімпіаді-2024 також боротиметься багаторічний лідер збірної Михайло Романчук та другий прапороносець збірної України на церемонії відкриття Ігор у Парижі, який спеціалізується на довгих дистанція вільним стилем. З Токіо-2020 він привіз дві олімпійські нагороди - срібло на 1500 м та бронзу на 800 м.

Після цього українець підтвердив свій клас на ЧС-2022, де виграв бронзу на 800 м та 5 км на відкритій воді, де він у Парижі не змагатиметься. Крім цього в активі Романчука срібло ЧС на 1500 км у 2017 та 2019 роках.

У олімпійський сезон український плавець також не залишився без здобутків - на ЧЄ-2024 у Белграді він став чемпіоном Європи на 800 м та виграв срібло на 1500 м.

Стрибки у воду

Олексій Середа, Фото: Getty Images

Одним плаванням сподівання України на медалі в олімпійському басейні не обмежуються. За цей олімпійський цикл на новий рівень вийшов стрибун у воду Олексій Середа. У 2019-му він ще у 13 років став наймолодшим чемпіоном Європи, коли переміг в стрибках з платформи 10 м.

Середа продовжує прогресувати та за минулі три роки поповнив свої здобутки чотирма медалями чемпіонату світу. В 2022 році в Будапешті він здобув срібло в міксті на платформі 10 м у синхронних стрибках із Софією Лискун. За рік у Фукуоці став віцечемпіоном світу в синхронних стрибках з Кирилом Болюхом. А на ЧС-2024 у Досі виграв першу індивідуальну нагороду на цьому рівні - бронзу на вишці 10 м та також став третім у синхронних змаганнях з Болюхом.

Артистичне плавання

Марина Алексіїва та Владислава Алексіїва, Фото: Getty Images

Веслування на байдарках та каное

Претендують українки на медалі й в артистичному плаванні. Сестри Марина та Владислава Алексіїви у Токіо-2020 стали бронзовими призерками у складі збірної України у групових вправах. Цього разу вони виступатимуть лише серед дуетів , де сестри у 2022 році стали віцечемпіонками світу в технічній та довільній програмах. На ЧС-2024 українки виступили не так вдало та серед пар посіли у цих дисциплінах 20-те та 8-ме місця відповідно.

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок, Фото: Getty Images

Ще одна героїня Олімпіади-2020 Людмила Лузан знову сперечатиметься на Іграх за нагороди у дисциплінах, в яких вона стала медалісткою у Токіо. Там вона з Анастасією Четверіковою (зараз змінила прізвище на Рибачок) виграла срібло на 500 м та здобула бронзу на одиночці на 200 м.

Після цього український дует відзначився сріблом на ЧС-2022, де Лузан також стала чемпіонкою у двох неолімпійських дисциплінах - на 500 м та 1000 м. На минулорічному ЧС у Дуйсбурзі Лузан та Рибачок фінішували на 500 м восьмими, на 200 м лідерка збірної України стала сьомою.

Бокс

Олександр Хижняк, Фото: Reuters

Олександр Хижняк у Парижі здійснить другу спробу стати олімпійським чемпіоном з боксу. У Токіо він приїхав фаворитом у категорії до 75 кг та впродовж усього турніру підтверджував свій статус. Домінував українець й у фіналі проти бразильця Еберта Консейсау, проте наприкінці поєдинку захопився атаками, пропустив удар і поступився нокаутом. Після цього Хижняк відмовився переходити в професіонали та залишився серед аматорів заради того, аби "закрити" поразку в Японії.

На Олімпіаді-2024 Олександр Хижняк виступить у вазі до 80 кг. Минулого року в новій категорії українець виграв Європейські ігри. Безумовно, будь-який інший результат, окрім золота, в Парижі його не влаштує.