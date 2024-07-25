Світоліна нестиме прапор України на церемонії відкриття Олімпіади-2024
Тенісистка Еліна Світоліна буде нести український прапор на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі 26 липня
Про це вона повідомила у коментарі Суспільному.
Українська тенісистка нестиме українським прапор на церемонії відкриття Ігор-2024, яка відбудеться в п'ятницю, 26 липня. Сама церемонія розпочнеться о 20:30.
Про Олімпійські ігри 2024
З 26 липня по 11 серпня 2024 року у столиці Франції Парижі пройдуть літні Олімпійські Ігри. Загалом буде 48 видів змагань у 32 спортивних дисциплінах. До 28 основних видів спорту додано ще 4: брейкінг (брейк-данс), скейтбординг, спортивне скелелазіння, серфінг.
Українську збірну на літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі представлять 140 спортсменів та спортсменок у 23 видах спорту.
18 липня на Олімпійські ігри - 2024 першими вирушили представники національної збірної команди України зі спортивної гімнастики – Олег Верняєв, Назар Чепурний, Радомир Стельмах та Анна Лащевська.
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