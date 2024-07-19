Перші українські олімпійці вирушили в Париж на Ігри-2024

Про це повідомляє НОК України та олімпійська команда.

"З Києва залізницею вирушила перша група українських олімпійців для участі в Іграх-2024 у Парижі. 18 липня 2024 року на головну світову мультиспортивну подію чотириріччя – Ігри XXXIII Олімпіади, першими вирушили представники національної збірної команди України зі спортивної гімнастики – Олег Верняєв, Назар Чепурний, Радомир Стельмах та Анна Лащевська", - йдеться у повідомленні.

Українські спортсмени поїхали у супроводі тренерів – Геннадія Сартинського, Юлії Каюкової та тренера-масажиста Олексія Лавровського.

Проводжати спортсменів до Парижа прийшли представники Федерації, рідні та друзі.

У НОК України також розповіли та показали де і як мешкатимуть українські олімпійці у Парижі.

17 липня представники української делегації на чолі з шефом місії Людмилою Панченко здійснили прийом кімнат в Олімпійському селищі Парижа, в яких проживатиме національна збірна команда України.

"Зручні та сучасні двомісні кімнати-блоки окрім житлової площі, мають зони для відпочинку та спілкування. Меблі в кімнатах створені з високоекологічних матеріалів", - розповіли у комітеті.

Фото: noc-ukr.org

Фото: noc-ukr.org

Зазначається, що новозбудоване Олімпійське селище знаходиться в районі Сен-Дені на півночі Парижа, неподалік відомого стадіону Stad-de-France. Під час Олімпійських ігор на ньому відбуватимуться змагання з легкої атлетики, регбі, фінал футбольного турніру та церемонія закриття.

У пресслужбі зазначили, що корпус, де проживатиме українська збірна, знаходиться поруч з усіма головними інфраструктурними обʼєктами селища, зокрема оргкомітетом, транспортним моллом, звідки команда відправлятиметься на тренування та змагання, їдальнею, фітнес-центром.

Поруч з українцями будуть жити збірні команди Канади, Німеччини та Ірландії.

Окрім того, українська делегація провела зустріч з групою волонтерів, яких надав оргкомітет змагань для допомоги та всебічного сприяння комфортному перебуванню нашої команди під час Ігор.

"Цікаво, що серед волонтерів є багато українців, які приїхали з різних куточків світу для підтримки національної збірної команди України на головному мультиспортивному форумі чотириріччя", - наголосили в НОК.