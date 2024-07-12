"Нас це влаштовує": у Мінспорту прокоментували відмову російських спортсменів їхати на Олімпіаду-2024

Про це заявив т.в.о. міністра спорту та молоді України Матвій Бідний в ефірі телемарафону.

За його словами, на сьогодні понад 20 російських спортсменів відмовилися від участі в Олімпійських іграх.

"Я думаю, їх буде більше. Вони вважають, що ті критерії, які висунув МОК, є приниженням: виступати на таких умовах, коли заборонено підіймати прапор, навіть казати, звідки вони приїхали. Російський прапор взагалі заборонено на всій території проведення Олімпійських ігор. Тому російські спортсмени починають зараз займати таку позицію, що це зрада. Нас це влаштовує, ми взагалі вважаємо, що їх там не має бути, бо кожного з них ми розцінюємо як агентів гібридного впливу", - наголосив Бідний.

Він сказав, що це переможний кейс України, яка домагається повної заборони участі спортсменів з РФ в Олімпійських іграх.

"Суто теоретично на сьогодні від росіян може приїхати на олімпіаду максимум 16 атлетів. Для порівняння – на минулих олімпійських іграх від Росії було десь 330 спортсменів. Я вважаю, що це наш переможний кейс, який ми маємо і далі використовувати", - сказав т.в.о. міністра спорту.

Він вважає, що участь українських спортсменів в Олімпіаді символізуватиме правильні цінності та сенси, за які борються й вмирають українці.