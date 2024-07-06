Російські борці відмовилися їхати на Олімпіаду-2024 в Парижі

Про це повідомила Федерація спортивної боротьби Росії, пише РІА Новини.

"Виконком Федерації спортивної боротьби Росії провів розширену нараду з тренерським штабом збірних команд Росії з вільної, жіночої та греко-римської боротьби та зі спортсменами, які отримали запрошення на Олімпійські ігри, та дійшли одноголосного рішення - відмовитися від участі в Олімпійських іграх", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Федерація прийняла відповідне рішення через те, що в опублікованому МОК списку допущених були відсутні "багато лідерів національної команди".

Нагадаємо, що раніше МОК допустив 25 "нейтральних" спортсменів з РФ та Білорусі на Олімпіаду-2024. Зокрема участь дозволили 10 з 16 російським борцям.

Що відомо про участь росіян та білорусів в Олімпіаді

27 січня 2023 року очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. За словами президента Міжнародного олімпійського комітету, заява про бойкот Олімпіаду-2024, про від президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, "не відповідає місії МОК".

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її наклепами. Пізніше Томас Бах заявив, що відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини.

У червні ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій закликала МОК не допускати спортсменів з Білорусі та РФ до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором.

27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі, а не під своїми прапорами. Таким, чином Україна відмовилася від бойкоту турнірів, де атлети з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

14 серпня тодішній міністр спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна виступить на Олімпіаді-2024, навіть за умови участі в Іграх росіян та білорусів у нейтральному статусі.

8 грудня Міжнародний олімпійський комітет дозволив атлетам з Росії та Білорусі виступити на Іграх-2024 у нейтральному статусі.

14 грудня президент МОК Томас Бах заявив, що росіян та білорусів допустили до Олімпіади-2024, оскільки спортсмени не мають бути покарані за дії своїх урядів.