Про це повідомляє Spiegel.

За словами президента Міжнародного олімпійського комітету, заява про бойкот Олімпіаду-2024, про від президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, "не відповідає місії МОК".

"Бойкот України, яким погрожував Вадим Гутцайт, не відповідає нашій місії. Ми знаємо точку зору України, яка хоче ізолювати Росію не лише як державу, а й хоче повністю ізолювати всіх росіян. Окремі спортсмени не повинні зазнавати дискримінації шляхом виключення, навіть якщо країни перебувають у конфліктному стані", - сказав Бах під час чемпіонату світу з санного спорту в німецькому Обергофі.

Він додав, що хоче, аби росіяни та білоруси змагалися на Олімпійських іграх у Парижі у нейтральному статусі.

"Усунення спортсменів на підставі їхнього паспорта не відповідає цінностям та місії олімпійської хартії. Можливо, російські та білоруські спортсмени могли б змагатися під нейтральним прапором на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі", - сказав Бах.

Раніше росіяни та білоруси отримали запрошення на Азійські ігри-2023, де будуть розігруватися ліцензії на Олімпіаду-2024.

27 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кровʼю та запросив Томаса Баха у Бахмут.

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