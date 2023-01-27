Нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кровʼю: Зеленський запросив президента МОК Баха у Бахмут
Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента МОК Томаса Баха у Бахмут, аби він побачив, що не буває нейтральності, коли триває така війна
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
Президент України відреагував на позицію очільника МОК Томаса Баха, який заявив про намір розглянути допуск спортсменів РФ і Білорусі до участі в міжнародних змаганнях, якщо вони не підтримують війну в Україні.
"Будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кровʼю. Не можна не бути розчарованим заявами чинного очільника МОК. Неодноразово з ним говорив і так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання. Ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу держави-терориста, який просто неминучий, якщо російські спортсмени братимуть участь у змаганнях. І тим більше – у паризькій Олімпіаді", - сказав Володимир Зеленський.
Президент також запросив Баха у Бахмут.
"Українські спортсмени змушені захищати життя своїх близьких і свободу нашого народу від російської агресії. Російські удари забрали життя сотень і сотень українців та українок, які могли збагатити світовий спорт своїм талантом. Запрошую пана Баха в Бахмут, щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує", - йдеться у відео.
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