Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

Президент України відреагував на позицію очільника МОК Томаса Баха, який заявив про намір розглянути допуск спортсменів РФ і Білорусі до участі в міжнародних змаганнях, якщо вони не підтримують війну в Україні.

"Будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кровʼю. Не можна не бути розчарованим заявами чинного очільника МОК. Неодноразово з ним говорив і так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання. Ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу держави-терориста, який просто неминучий, якщо російські спортсмени братимуть участь у змаганнях. І тим більше – у паризькій Олімпіаді", - сказав Володимир Зеленський.

Президент також запросив Баха у Бахмут.

"Українські спортсмени змушені захищати життя своїх близьких і свободу нашого народу від російської агресії. Російські удари забрали життя сотень і сотень українців та українок, які могли збагатити світовий спорт своїм талантом. Запрошую пана Баха в Бахмут, щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує", - йдеться у відео.

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