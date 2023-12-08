Олімпіада-2024: росіянам і білорусам дозволили змагатись у нейтральному статусі

Про це повідомляє офіційний сайт МОК.

Росіяни та білоруси зможуть виступати лише в особистих змаганнях на Олімпіаді-2024, на командні види спорту рішення МОК не розповсюджується.

Атлети, що активно підтримують війну, нібито не будуть допущені до Олімпіади-2024. За словами Міжнародного олімпійського комітету, станом на 8 грудня 2023 року лише 11 "нейтральних атлетів" виконали критерії допуску на Олімпіаду-2024 – 8 з російським паспортом та 3 з білоруським.

Національна символіка РФ та Білорусі, а саме гімн, прапор та інші атрибути будуть заборонені. "Нейтральні атлети" зобов'язані підписати заяву про підтримку олімпійської хартії.

Не будуть допущені також атлети, що перебувають на контракті у збройних силах Росії чи Білорусі, або в інших військових формуваннях.