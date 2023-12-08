Олімпіада-2024: росіянам і білорусам дозволили змагатись у нейтральному статусі
У п'ятницю, 8 грудня, Міжнародний олімпійський комітет дозволив атлетам з Росії та Білорусі виступити на Іграх-2024 у нейтральному статусі
Про це повідомляє офіційний сайт МОК.
Росіяни та білоруси зможуть виступати лише в особистих змаганнях на Олімпіаді-2024, на командні види спорту рішення МОК не розповсюджується.
Атлети, що активно підтримують війну, нібито не будуть допущені до Олімпіади-2024. За словами Міжнародного олімпійського комітету, станом на 8 грудня 2023 року лише 11 "нейтральних атлетів" виконали критерії допуску на Олімпіаду-2024 – 8 з російським паспортом та 3 з білоруським.
Національна символіка РФ та Білорусі, а саме гімн, прапор та інші атрибути будуть заборонені. "Нейтральні атлети" зобов'язані підписати заяву про підтримку олімпійської хартії.
Не будуть допущені також атлети, що перебувають на контракті у збройних силах Росії чи Білорусі, або в інших військових формуваннях.
- 27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі, а не під своїми прапорами. Таким, чином Україна відмовилася від бойкоту турнірів, де атлети з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.
- 14 серпня у Мінспорту заявили, що Україна виступить на Олімпіаді-2024, навіть за умови участі в Іграх росіян та білорусів у нейтральному статусі.
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