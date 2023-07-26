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Росія та Білорусь не отримали від МОК запрошення на Олімпіаду-2024

26 липня, 2023 середа
14:57
Спорт олімпіада 2024

Національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від МОК запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі

Про це повідомляє Міжнародний олімпійський комітет

Запрошення на Ігри-2024 за рік до їх старту отримали 203 країни. У списку не виявилося Росії та Білорусі, які не потрапили до учасників Олімпіади у Парижі через повномасштабну агресію проти України. МОК заявив, що пізніше розгляне можливість участь у змаганнях в Парижі окремих російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі. 

Гватемала не отримала запрошення на Олімпіаду через призупинення її членства у МОК. 

Що відомо про участь росіян та білорусів в Олімпіаді

27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. За словами президента Міжнародного олімпійського комітету, заява про бойкот Олімпіаду-2024, про від президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, "не відповідає місії МОК".   

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

30 січня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав МОК, який виступає за участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024, промоутером війни РФ проти України. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у разі допуску росіян до Олімпіади-2024, на Іграх у Парижі зможуть виступити представники армії РФ. У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її наклепами. Згодом у Латвії повідомили, що країна не братиме участі в Олімпійських іграх 2024 року разом з росіянами та білорусами, якщо на момент ігор в Україні триватиме війна.

У лютому Олімпійська рада Азії ухвалила рішення про участь спортсменів з Росії та Білорусі в Азійських іграх без попередніх консультацій із 45 країнами, який на них виступлять. У раді пояснили, що 500 спортсменів з Білорусі та РФ не братимуть участі в розіграші медалей та не отримуватимуть нагород. Також OCA пообіцяла забезпечити, аби азійські спортсмени не потрапили в невигідне становище в боротьбі за ліцензії на Олімпіад-2024. 

20 лютого вимогу відсторонити атлетів з РФ та Білорусі від Олімпіади підтримали 34 країни. Вже 21 лютого МОК назвав резолюцію Європарламенту з вимогою відсторонити росіян та білорусів від міжнародних змагань такою, що суперечить місії Олімпійських ігор. Президент МОК Томас Бах заявив, що відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини. 

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі. У квітні президент ПАРЄ Тіні Кокс назвав неприпустимою участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024 через війну РФ проти України.

22 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій закликала МОК не допускати спортсменів з Білорусі та РФ до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором. 

23 липня Вадим Гутцайт заявив, що Україна розглядає питання щодо відмови від бойкоту спортивних змагань, в яких братимуть участь росіяни та білорусі під нейтральним прапором. 

Росія
Білорусь
МОК
санкції проти Росії
Війна з Росією
Олімпіада-2024
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