Про це заявив президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс, повідомляє Укрінформ.

"Прийняти рішення про допуск російських та білоруських спортсменів до участі в Іграх 2024 року в Парижі в умовах широкомасштабної агресивної війни Росії проти України, багатьма вважається таким, що не лише суперечитиме місії Олімпізму сприяти миру. Натомість це розширить можливості та слугуватиме пропагандистським цілям агресора", - сказав Кокс під час відкритих слухань щодо відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі від участі в Олімпіаді-2024.

Він наголосив, що для багатьох участь росіян та білорусів у Олімпійських іграх є неприйнятно.

"Для багатьох участь російських спортсменів, значна кількість яких є членами російських збройних сил або спецслужб, є абсолютно немислимою і неприйнятною, зважаючи на трагічну втрату тисяч українських життів, серйозні воєнні злочини, скоєні російською армією в Україні, а також біль і страждання, які ця агресія продовжує спричиняти щодня”, - наголосив Кокс.

Він також підкреслив, що багато країн-членів Ради Європи виступають проти участі в Олімпіаді-2024 російських і білоруських спортсменів.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну МОК заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.