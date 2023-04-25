"Немислимо та неприйнятно": у ПАРЄ закликали не допускати росіян та білорусів до Олімпіади-2024
Президент ПАРЄ Тіні Кокс назвав неприпустимою участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024 через війну РФ проти України
Про це заявив президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс, повідомляє Укрінформ.
"Прийняти рішення про допуск російських та білоруських спортсменів до участі в Іграх 2024 року в Парижі в умовах широкомасштабної агресивної війни Росії проти України, багатьма вважається таким, що не лише суперечитиме місії Олімпізму сприяти миру. Натомість це розширить можливості та слугуватиме пропагандистським цілям агресора", - сказав Кокс під час відкритих слухань щодо відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі від участі в Олімпіаді-2024.
Він наголосив, що для багатьох участь росіян та білорусів у Олімпійських іграх є неприйнятно.
"Для багатьох участь російських спортсменів, значна кількість яких є членами російських збройних сил або спецслужб, є абсолютно немислимою і неприйнятною, зважаючи на трагічну втрату тисяч українських життів, серйозні воєнні злочини, скоєні російською армією в Україні, а також біль і страждання, які ця агресія продовжує спричиняти щодня”, - наголосив Кокс.
Він також підкреслив, що багато країн-членів Ради Європи виступають проти участі в Олімпіаді-2024 російських і білоруських спортсменів.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну МОК заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.
- 27 січня Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.
- 29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.
- 20 лютого вимогу відсторонити атлетів з РФ та Білорусі від Олімпіади підтримали 34 країни.
- 21 лютого МОК назвав резолюцію Європарламенту з вимогою відсторонити росіян та білорусів від міжнародних змагань такою, що суперечить місії Олімпійських ігор.
- 30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.
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