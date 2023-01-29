Зеленський написав листа Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду
Президент України Володимир Зеленський написав листа своєму французькому колезі Еммануелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі
Про це президент розповів у вечірньому зверненні.
"Сьогодні направив листа президенту Макрону якраз з цього приводу й у продовження нашої з ним розмови, яка відбулася 24 січня", - розповів Зеленський.
Він наголосив, що, Україна, готуючись до Олімпіади, має бути впевненою, що Росія не зможе використовувати її чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму.
Разом з тим, президент нагадав, що у першій половині ХХ століття в Європі було багато помилок, які призвели до дуже страшних трагедій, була і вагома "олімпійська помилка".
"Олімпійський рух і держави-терористи точно не мають перетинатися", - наголосив він.
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