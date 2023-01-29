Зеленський написав листа Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду

Про це президент розповів у вечірньому зверненні.

"Сьогодні направив листа президенту Макрону якраз з цього приводу й у продовження нашої з ним розмови, яка відбулася 24 січня", - розповів Зеленський.

Він наголосив, що, Україна, готуючись до Олімпіади, має бути впевненою, що Росія не зможе використовувати її чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму.

Разом з тим, президент нагадав, що у першій половині ХХ століття в Європі було багато помилок, які призвели до дуже страшних трагедій, була і вагома "олімпійська помилка".

"Олімпійський рух і держави-терористи точно не мають перетинатися", - наголосив він.

27 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кровʼю, та запросив президента МОК Томаса Баха у Бахмут.

Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.

28 січня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звинуватив МОК у просування людиноненависницької політики РФ через намір дозволити росіянам виступати на Олімпіаді-2024.

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