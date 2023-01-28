У Офісі президента звинуватили МОК у просуванні людиноненависницької політики РФ
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звинуватив МОК у просування людиноненависницької політики РФ через намір дозволити росіянам виступати на Олімпіаді-2024
Про це Подоляк написав у twitter.
Таким чином, він відреагував на ініціативу Міжнародного олімпійського комітету дозволити росіянами та білорусам виступати на Олімпійських іграх-2024 у Парижі у нейтральному статусі.
"МОК пропонує світу промоцію насильства, масових вбивств, руйнувань. І тому наполягає, що російські спортсмени повинні брати участь у змаганнях як безумовні "посли смерті"… Спорт не буває поза політикою – спорт просуває її. Отже, МОК просуває людиноненависницьку політику РФ", - констатував Подоляк.
- 27 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кровʼю та запросив президента МОК Томаса Баха у Бахмут.
- Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.
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