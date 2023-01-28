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У Офісі президента звинуватили МОК у просуванні людиноненависницької політики РФ

28 січня, 2023 субота
11:59
Спорт Зруйнований стадіон

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звинуватив МОК у просування людиноненависницької політики РФ через намір дозволити росіянам виступати на Олімпіаді-2024

Про це Подоляк написав у twitter

Таким чином, він відреагував на ініціативу Міжнародного олімпійського комітету дозволити росіянами та білорусам виступати на Олімпійських іграх-2024 у Парижі у нейтральному статусі. 

"МОК пропонує світу промоцію насильства, масових вбивств, руйнувань. І тому наполягає, що російські спортсмени повинні брати участь у змаганнях як безумовні "посли смерті"… Спорт не буває поза політикою – спорт просуває її. Отже, МОК просуває людиноненависницьку політику РФ", - констатував Подоляк. 

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МОК
війна з Росією
Олімпіада-2024
Михайло Подоляк
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