Про це Подоляк написав у twitter.

Таким чином, він відреагував на ініціативу Міжнародного олімпійського комітету дозволити росіянами та білорусам виступати на Олімпійських іграх-2024 у Парижі у нейтральному статусі.

"МОК пропонує світу промоцію насильства, масових вбивств, руйнувань. І тому наполягає, що російські спортсмени повинні брати участь у змаганнях як безумовні "посли смерті"… Спорт не буває поза політикою – спорт просуває її. Отже, МОК просуває людиноненависницьку політику РФ", - констатував Подоляк.

27 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кровʼю та запросив президента МОК Томаса Баха у Бахмут.

Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.

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