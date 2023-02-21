Про це йдеться у заяві Міжнародного олімпійського комітету.

Таким чином у МОК прокоментували резолюцію Європарламенту з вимогою відсторонити спортсменів з РФ та Білорусі від участі у міжнародних спортивних змаганнях навіть у нейтральному статусі.

"На жаль, Європейський парламент не бере до уваги серйозних побоювань, висловлених спецдоповідачами ООН з прав людини. Резолюція Європарламенту також явно суперечить автономії спортивних організацій, яка є невід'ємною частиною європейської спортивної моделі та фундаментальним принципом, який визнають інститути ЄС", - заявили у МОК.

Там додали, що резолюція нібито суперечить самій місії Олімпійський ігор.

"Резолюція суперечить об'єднавчій миротворчій місії Олімпійських ігор та олімпійській хартії, неодноразово схваленій Європейським Союзом та його державами-членами", – вважають у МОК.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну МОК заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.