МОК розкритикував вимогу Європарламенту відсторонити росіян та білорусів від Олімпіади-2024
МОК назвав резолюцію Європарламенту з вимогою відсторонити росіян та білорусів від міжнародних змагань такою, що суперечить місії Олімпійських ігор
Про це йдеться у заяві Міжнародного олімпійського комітету.
Таким чином у МОК прокоментували резолюцію Європарламенту з вимогою відсторонити спортсменів з РФ та Білорусі від участі у міжнародних спортивних змаганнях навіть у нейтральному статусі.
"На жаль, Європейський парламент не бере до уваги серйозних побоювань, висловлених спецдоповідачами ООН з прав людини. Резолюція Європарламенту також явно суперечить автономії спортивних організацій, яка є невід'ємною частиною європейської спортивної моделі та фундаментальним принципом, який визнають інститути ЄС", - заявили у МОК.
Там додали, що резолюція нібито суперечить самій місії Олімпійський ігор.
"Резолюція суперечить об'єднавчій миротворчій місії Олімпійських ігор та олімпійській хартії, неодноразово схваленій Європейським Союзом та його державами-членами", – вважають у МОК.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну МОК заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.
- 27 січня Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.
- 29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.
- У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її "наклепами".
- 9 лютого Томас Бах заявив, що бойкот Ігор-2024 буде порушенням олімпійської хартії, а недопуск до змагань росіян та білорусів назвав дискримінацією.
- 20 лютого вимогу відсторонити атлетів з РФ та Білорусі від Олімпіади підтримали 34 країни.
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