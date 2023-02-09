Про це повідомляє Reuters.

Такі заявив президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах зробив у листі до Вадима Гутцайта, який очолює Національний олімпійський комітет України та міністерство молоді та спорту.

"Участь нейтральних спортсменів із російським чи білоруським паспортом в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року ще навіть не обговорювалася конкретно. Тому листи НОК України колегам з інших комітетів, міжнародним федераціям, членам МОК та майбутнім олімпійським господарям, які чинять тиск на них у спробі публічно вплинути на прийняття рішень, сприймаються надзвичайно сумно", - написав Бах.

Він наголосив, що бойкот Ігор у Парижі стане порушенням олімпійської хартії.

"Кожен НОК несе відповідальність за дотримання основних принципів Олімпійської хартії. Бойкот порушить її. Можливий допуск російських та білоруських атлетів на Олімпіаду ґрунтується на резолюції ООН про боротьбу з дискримінацією в олімпійському русі", — додав Бах.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну МОК заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.