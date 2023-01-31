Про це заявив МОК, пише Reuters.

"МОК найрішучішим чином відкидає цю та інші наклепницькі заяви. Вони не можуть служити основою для будь-якої конструктивної дискусії", - заявили в Міжнародному олімпійському комітеті.

Нагадаємо, 27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

30 січня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав МОК, який виступає за участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024, промоутером війни РФ проти України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у разі допуску росіян до Олімпіади-2024, на Іграх у Парижі зможуть виступити представники армії РФ.

Володимир Кличко заявив, що відновлення російських та білоруських спортсменів на Олімпійських Іграх - це "зрада олімпійського духу" та "монументальна помилка". Він наголосив, що сьогодні окупанти є "олімпійськими чемпіонами зі злочинів проти мирного населення та зазначив, що допуск загарбників до змагання зробить Баха "співучасником цієї огидної війни".

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