Про це він сказав у зверненні до президента Міжнародного Олімпійського комітету Томаса Баха.

Кличко наголосив, що сьогодні окупанти є "олімпійськими чемпіонами зі злочинів проти мирного населення та зазначив, що допуск загарбників до змагання зробить Баха "співучасником цієї огидної війни".

"Вони мають золоту медаль за депортацію дітей і зґвалтування жінок. Ви не можете помістити олімпійську емблему на ці злочини, тому що ви будете співучасником цієї огидної війни. Не робіть цього, інакше ви зрадите олімпійський дух", - сказав спортсмен.

Володимир Кличко наголосив, що країна, яка порушує основні принципи міжнародного права, не може бути узаконена та підтримана міжнародним спортивним органом.

"Не робіть цієї монументальної помилки. Світ спостерігає за вами. Історія вас судитиме. Успіхів у прийнятті рішення", - підкреслив спортсмен.

27 січня Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

30 січня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав МОК, який виступає за участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024, промоутером війни РФ проти України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у разі допуску росіян до Олімпіади-2024, на Іграх у Парижі зможуть виступити представники армії РФ.

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