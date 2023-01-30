Про це Подоляк написав у twitter.

За його словами, ініціатива президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха про участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024 у Парижі, є заохоченням подальших злочинів РФ в Україні.

"МОК – промоутер війни, убивств і руйнувань... МОК із задоволенням дивиться на те, як РФ знищує Україну, а потім пропонує Росії трибуну для реклами геноциду та заохочує подальші вбивства. Очевидно, що російські гроші, які купують олімпійське лицемірство, не пахнуть українською кров’ю. Так, пане Бах?" - запитав Подоляк.

27 січня Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

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